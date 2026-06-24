Оман відкрив в Ормузькій протоці тимчасовий коридор без стягування мит Сьогодні 16:34 — Енергетика

Нафтові вежі

Оман у координації з Міжнародною морською організацією (ІМО) ООН відкрив тимчасовий транзитний коридор для суден в Ормузькій протоці, прохід яким здійснюватиметься без стягування мит.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ султанату.

Що відомо

«Виходячи з відповідальності Султанату Оман за Ормузьку протоку та її значення для світової економіки, а також відповідно до його твердої відданості міжнародному праву та морському праву, що гарантує свободу судноплавства в протоці без стягування транзитних зборів, Оман у координації з Міжнародною морською організацією надав можливість використання тимчасового морського коридору для всіх суден», — зазначається в заяві.

У відомстві зауважили, що цей крок зроблено в руслі домовленостей, досягнутих між США та Іраном.

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«Судна, які бажають пройти через протоку новим маршрутом, повинні взаємодіяти з ІМО й дотримуватися координат, визначених організацією та оманською владою», — наголосили в зовнішньополітичному відомстві Оману.

Варто зазначити, що 24 червня ціни на нафту впали більш ніж на 1%, продовживши тижневе зниження та торгуючись поблизу чотиримісячних мінімумів на тлі ознак того, що більше нафтових танкерів можуть пройти Ормузькою протокою.

Укрінформ За матеріалами:

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