OLX братиме комісію за успішні продажі — Finance.ua

OLX братиме комісію за успішні продажі Сьогодні 17:29 — Особисті фінанси

OLX братиме комісію за успішні продажі

Одна з найбільших в Україні платформ безкоштовних оголошень OLX у тестовому режимі запустила комісії з успішних угод. Розмір комісії становить 1% від суми замовлення +10 грн.

Про це повідомляє Ain.ua.

Компанія розпочала тестування комісій 20 липня. Наразі вони розповсюджуються не на всіх користувачів та товари. Комісії спершу запустили лише в трьох категоріях: інструменти, предмети інтерʼєру та продукти харчування і напої.

З 1 серпня комісії запустили також в категорії «Дім і сад». Як розповіли в компанії, в майбутньому OLX планує розширити комісії на всі групи товарів.

На які угоди розповсюджується комісія

Комісія застосовується лише для угод, оформлених з використанням послуги «OLX Доставка», коли покупець одразу оплачує замовлення онлайн на платформі. Якщо ж покупець та продавець домовились про угоду наложеним платежем чи по повній передоплаті за межами платформи OLX — комісія не стягується.

Комісія стягується лише за умови успішного виконання угоди. Якщо покупець з якихось причин не забере замовлення, оплата не стягуватиметься.

Як працює комісія на OLX:

покупець оформлює замовлення з «OLX Доставкою» та здійснює оплату онлайн;

продавець підтверджує замовлення та відправляє товар за сформованими автоматично реквізитами;

якщо покупець забирає замовлення та угода закінчується успішно, продавець отримує на картку суму замовлення за вирахуванням комісії, яка становить 1%+10 грн. Тобто в разі продажу на суму 3200 грн продавцю зарахується 3158 грн (-42 грн комісії).

«Запуск нової гібридної монетизаційної моделі, яка передбачає комісію за розміщення оголошень та комісію за успішну угоду, це перший крок до переходу на повноцінну транзакційну модель у майбутньому. Перехід на таку систему дозволить зробити для продавців оплату за користування сервісом більш прозорою та справедливою, що є дуже важливим для нас. У випадку повернення товару покупцем, кошти за доставку для продавця повністю компенсує платформа. Для покупців ми пропонуємо більш вигідні ціни на логістику та впевненість у продавці й товарі, який він замовляє. Тож, запровадження комісії „1%+10 грн“ — це взаємовигідне рішення, щоб задовольнити всі сторони. Комісія за успішність угоди — це справедливий та взаємовигідний механізм, відповідно до наших реалій, який забезпечує подальше функціонування платформи на високому рівні», — пояснив Ігор Сироватко, директор департаменту клієнтського сервісу OLX в Україні та Центральній Азії.

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