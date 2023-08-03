OLX братиме комісію за успішні продажі — Finance.ua

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OLX братиме комісію за успішні продажі

Особисті фінанси
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OLX братиме комісію за успішні продажі
OLX братиме комісію за успішні продажі
Одна з найбільших в Україні платформ безкоштовних оголошень OLX у тестовому режимі запустила комісії з успішних угод. Розмір комісії становить 1% від суми замовлення +10 грн.
Про це повідомляє Ain.ua.
Компанія розпочала тестування комісій 20 липня. Наразі вони розповсюджуються не на всіх користувачів та товари. Комісії спершу запустили лише в трьох категоріях: інструменти, предмети інтерʼєру та продукти харчування і напої.
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З 1 серпня комісії запустили також в категорії «Дім і сад». Як розповіли в компанії, в майбутньому OLX планує розширити комісії на всі групи товарів.

На які угоди розповсюджується комісія

Комісія застосовується лише для угод, оформлених з використанням послуги «OLX Доставка», коли покупець одразу оплачує замовлення онлайн на платформі. Якщо ж покупець та продавець домовились про угоду наложеним платежем чи по повній передоплаті за межами платформи OLX — комісія не стягується.
Комісія стягується лише за умови успішного виконання угоди. Якщо покупець з якихось причин не забере замовлення, оплата не стягуватиметься.

Як працює комісія на OLX:

  • покупець оформлює замовлення з «OLX Доставкою» та здійснює оплату онлайн;
  • продавець підтверджує замовлення та відправляє товар за сформованими автоматично реквізитами;
  • якщо покупець забирає замовлення та угода закінчується успішно, продавець отримує на картку суму замовлення за вирахуванням комісії, яка становить 1%+10 грн. Тобто в разі продажу на суму 3200 грн продавцю зарахується 3158 грн (-42 грн комісії).
OLX братиме комісію за успішні продажі
«Запуск нової гібридної монетизаційної моделі, яка передбачає комісію за розміщення оголошень та комісію за успішну угоду, це перший крок до переходу на повноцінну транзакційну модель у майбутньому. Перехід на таку систему дозволить зробити для продавців оплату за користування сервісом більш прозорою та справедливою, що є дуже важливим для нас. У випадку повернення товару покупцем, кошти за доставку для продавця повністю компенсує платформа. Для покупців ми пропонуємо більш вигідні ціни на логістику та впевненість у продавці й товарі, який він замовляє. Тож, запровадження комісії „1%+10 грн“ — це взаємовигідне рішення, щоб задовольнити всі сторони. Комісія за успішність угоди — це справедливий та взаємовигідний механізм, відповідно до наших реалій, який забезпечує подальше функціонування платформи на високому рівні», — пояснив Ігор Сироватко, директор департаменту клієнтського сервісу OLX в Україні та Центральній Азії.
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За матеріалами:
Ain.Ua
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