Ринок онлайн-торгівлі в Україні: середній чек, портрет покупця - дослідження OLX — Finance.ua

Ринок онлайн-торгівлі в Україні: середній чек, портрет покупця - дослідження OLX Сьогодні 10:34 — Особисті фінанси

Протягом 2022 року українці на OLX найбільше цікавилися покупкою мобільного телефону чи смартфона — кількість користувачів, які відгукувалися на відповідні оголошення, майже вчетверо перевищила інтерес до другої популярної позиції.

Десятка найбільш затребуваних товарів у 2022 році:

1. Мобільний телефон/смартфон — понад 11,9 млн користувачів відгукнулися на оголошення;

2. Аксесуари для телефонів — 3,2 млн;

3. Верхній одяг — 3,2 млн;

4. Одяг для дівчаток — 2,9 млн;

5. Ноутбуки — 2,4 млн;

6. Товари для полювання/рибалки — 2,4 млн;

7. Одяг для хлопчиків — 2,3 млн;

8. Кросівки — 2,3 млн;

9. Електроінструменти — 2,2 млн;

10. Комплектуючі та аксесуари — 2,1 млн.

Середній чек покупок за рік знизився та становив 539 грн. Показник 2021 року був на 37% вищим (738 грн).

Портрет покупця

Протягом останніх шести місяців найчастіше в інтернеті купували жінки до 25 років, які проживають на заході та сході України, працевлаштовані та мають дохід вищий за середній (понад 15 тис. грн/міс.).

Водночас відновлення рівня онлайн-покупок відбулося за рахунок жінок без дітей, мешканців Західної України, працевлаштованих із середнім чи високим рівнем достатку, а також тих, хто нікуди не виїжджав після 24 лютого.

Найбільше у 2022 році зросла частка покупок одягу (+32%) та побутової техніки (+25%), а самі покупці почали все частіше оплачувати товари карткою.

Також збільшилася готовність посилати передоплату, проте переважно лише за умови, якщо в онлайн-магазині раніше вже замовляли знайомі (52% опитаних).

Водночас зменшилась і частка тих, хто натрапляв на Інтернет-шахраїв (з 27% до 20%).

78% українців купують онлайн зі смартфона,

40% із них — через мобільні програми інтернет-магазинів.

За статистикою OLX, найчастіше покупки роблять із додатків на смартфонах Android — майже 47% користувачів платформи. Програми для iOS та мобільні версії сайтів склали по 15% усіх візитів. У той же час, найменша частка тих, хто робить покупки з комп’ютера або ноутбука — майже 9%.

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