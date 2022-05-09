Окупанти вкрали з України 400-500 тис. тонн зерна: у МЗС планують його арешти та конфіскацію за допомогою західних партнерів — Finance.ua

Окупанти вкрали з України 400-500 тис. тонн зерна: у МЗС планують його арешти та конфіскацію за допомогою західних партнерів

Вчора 20:41 — Аграрний ринок

Російські окупанти вкрали в Україні вже 400-500 тисяч тонн зерна, яке відправляють до тимчасово окупованого Криму. Як заявив під час брифінгу міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, МЗС має напрацювання з арештів та конфіскації зерна за допомогою західних партнерів і незабаром їх оголосить.

«Ми бачимо, що десь 400-500 тисяч тонн, це те, що вони відправляють у напрямку Криму організовано... Ведеться паралельна робота, пов’язана з тим, щоб можна було оперативно арештовувати та конфіскувати зерно за допомогою наших західних партнерів. Цю лінію веде МЗС, там є певні напрацювання. Коли буде рішення, вони його озвучать», — заявив Сольський. —

За словами міністра, вивіз зерна — це великий «бізнес», яким керують люди більш високого рівня, ніж ті, хто крадуть телевізори. Цим займаються, зокрема, працівники спецслужб країни-агресора та різного роду аферисти.

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«Машини вирушають у бік Криму. Крим цього сезону, навіть коли ми його контролювали, вже стандартно імпортував зерно. Враховуючи, що вони останні кілька років не вирощували його, тим більше їм потрібне зерно для внутрішнього споживання. І, крім того, вони налагоджують канали із завантаження кораблів через Севастополь», — наголосив Сольський.

На його думку, практично всі кораблі, що йдуть із зерном із Севастополя, — це кораблі із краденим українським зерном. Тому що немає жодного розумного підходу витрачати додаткові кошти, щоб переміщати його з континентальної частини росії та вантажити через Севастополь, якщо це можна вантажити через Новоросійськ.

«Були вже такі факти, на які оперативно відреагувало МЗС. Кораблі розгорнулися з Єгипту у бік Лівану/Сирії. У принципі, ми приблизно розуміємо локальних трейдерів, а також людей, які в Росії цим займаються, і інформація вже доноситься до відповідних органів. Наскільки я знаю, прокуратура вже або зареєструвала, або готується до того, щоб зареєструвати ці речі, і будуть відповідні міжнародні реакції», — додав він.

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