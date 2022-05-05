"велікая армія": росіяни намагалися відправити у Єгипет вкрадене українське зерно — Finance.ua

"велікая армія": росіяни намагалися відправити у Єгипет вкрадене українське зерно

Вчора 11:27 — Казна та Політика

Російське судно завантажило в тимчасово окупованому Криму 27 тисяч тонн зерна і спробувало продати його Єгипту, але після відмови змінило напрямок на Ліван та Сирію.

Про це спершу повідомив портал «Миротворець» з посиланням на дані трекінгової системи суден MarineTraffic, інформацію підтвердили в уряді у коментарі для «Економічної правди».

Так, судно «Матрос Позинич» завантажило 27 тис. тонн зерна в окупованому Криму і прямувало з ним до єгипетського порту Александрія. «Матрос Позинич» входить до підсанкційної «Об’єднаної суднобудівної корпорації».

Судно пройшло Босфор 23 квітня і вирушило до Керченської протоки, після чого до 27 квітня знаходилося в Керченській протоці на якірній стоянці порту Кавказ без вантажних операцій. 27 квітня судно вимкнуло АІС (автоматична система ідентифікації, яка має бути ввімкненою для всіх суден згідно з міжнародними морськими правилами).

Вже 28 квітня «Матрос Позинич» було помічено в окупованому Севастополі біля зернового терміналу стивідорної компанії «Авліта», яка в російських реєстрах значиться як «Авал». 30 квітня судно рушило в напрямку порту Александрії (Єгипет).

МЗС України підтвердило інформацію про вивезені 27 тисяч тонн зерна. Речник відомства Олег Ніколенко підкреслив, що українські дипломати завадили росії доставити це зерно в Александрію.

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