росія намагається продати викрадене українське зерно — Зеленський — Finance.ua

росія намагається продати викрадене українське зерно — Зеленський

Вчора 10:36 — Аграрний ринок

рф намагається продати зерно, викрадене на тимчасово окупованих українських територіях, при цьому окремі країни вже виявляли інтерес до російських пропозицій.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю телеканалу Fox News.

«У нас є велика проблема. росія блокувала всі торгові шляхи, і ми не можемо експортувати нашу пшеницю. Вони окупували наші порти, і вони вивозять наші товари», — зазначив Президент.

При цьому він не захотів називати держави світу, які прагнуть придбати у рф викрадене зерно.

«Я не хочу зараз це говорити. Я не хочу називати конкретні країни, які за нашими спинами укладають угоди, щоб купувати наше зерно у росії, що вкрали з України — не зараз. Але ми маємо назви цих держав», — сказав Зеленський.

Політик додав, що якщо подібні угоди будуть укладені, Україна відреагує належним чином.

«Отже, якщо вони це зроблять — ми, звичайно, повідомимо», — підсумував Президент.

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