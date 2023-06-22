ОГТСУ отримає п’ять автоматичних газорозподільних станцій на 300 млн грн — Finance.ua

ОГТСУ отримає п’ять автоматичних газорозподільних станцій на 300 млн грн
Оператор ГТС України отримає п’ять автоматичних газорозподільних станцій вартістю 300 млн грн у межах допомоги від Фонду підтримки енергетики України. Потужність АГРС — 5000 м3/год.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
АГРС допоможуть відновити об'єкти ГТС, пошкоджені внаслідок збройної агресії рф, зокрема на Сході та Півдні України.
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«Ми вдячні фонду за вагому підтримку в забезпеченні безперебійної роботи ГТС в умовах воєнного часу. Нове обладнання допоможе нам забезпечити безперебійне транспортування газу жителям територій, що постраждали від бойових дій», — зазначив генеральний директор ОГТСУ Дмитро Липпа.
Нагадаємо, НКРЕКП схвалила запропонований Оператором ГТС план розвитку газотранспортної системи на 2023−2032 роки.
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