ОГТСУ отримає п’ять автоматичних газорозподільних станцій на 300 млн грн — Finance.ua

ОГТСУ отримає п’ять автоматичних газорозподільних станцій на 300 млн грн Сьогодні 06:23 — Енергетика

ОГТСУ отримає п’ять автоматичних газорозподільних станцій на 300 млн грн

Оператор ГТС України отримає п’ять автоматичних газорозподільних станцій вартістю 300 млн грн у межах допомоги від Фонду підтримки енергетики України. Потужність АГРС — 5000 м 3 /год.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

АГРС допоможуть відновити об'єкти ГТС, пошкоджені внаслідок збройної агресії рф, зокрема на Сході та Півдні України.

«Ми вдячні фонду за вагому підтримку в забезпеченні безперебійної роботи ГТС в умовах воєнного часу. Нове обладнання допоможе нам забезпечити безперебійне транспортування газу жителям територій, що постраждали від бойових дій», — зазначив генеральний директор ОГТСУ Дмитро Липпа.

Нагадаємо, НКРЕКП схвалила запропонований Оператором ГТС план розвитку газотранспортної системи на 2023−2032 роки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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