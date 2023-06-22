ОГТСУ отримає п’ять автоматичних газорозподільних станцій на 300 млн грн — Finance.ua
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ОГТСУ отримає п’ять автоматичних газорозподільних станцій на 300 млн грн

Енергетика
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ОГТСУ отримає п’ять автоматичних газорозподільних станцій на 300 млн грн
ОГТСУ отримає п’ять автоматичних газорозподільних станцій на 300 млн грн
Оператор ГТС України отримає п’ять автоматичних газорозподільних станцій вартістю 300 млн грн у межах допомоги від Фонду підтримки енергетики України. Потужність АГРС — 5000 м3/год.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
АГРС допоможуть відновити об'єкти ГТС, пошкоджені внаслідок збройної агресії рф, зокрема на Сході та Півдні України.
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«Ми вдячні фонду за вагому підтримку в забезпеченні безперебійної роботи ГТС в умовах воєнного часу. Нове обладнання допоможе нам забезпечити безперебійне транспортування газу жителям територій, що постраждали від бойових дій», — зазначив генеральний директор ОГТСУ Дмитро Липпа.
Нагадаємо, НКРЕКП схвалила запропонований Оператором ГТС план розвитку газотранспортної системи на 2023−2032 роки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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