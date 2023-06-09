НКРЕКП затвердила 10-річний план розвитку ГТС України на 52,5 млрд гривень — Finance.ua

НКРЕКП затвердила 10-річний план розвитку ГТС України на 52,5 млрд гривень
НКРЕКП схвалила запропонований Оператором ГТС план розвитку газотранспортної системи на 2023−2032 роки.
Його було схвалено сьогодні на засіданні регулятора.
Згідно з документом, кошти на розвиток газотранспортної системи на 10 років спрямують на (суми вказані без ПДВ):
- газопроводи — 3,9 млрд грн;
- компресорні станції - 27,7 млрд грн;
- газорозподільні станції - 6,3 млрд;
- газовимірювальні станції та пункти — 2,5 млрд грн;
- експлуатація мереж — 328 млн грн;
- модернізацію та закупівлю транспортних засобів — 1,4 млрд грн;
- придбання приладів діагностики і обстеження — 1 млрд грн;
- впровадження та розвиток інформаційних технологій — 112 млн грн;
- інше — 138 млн грн.
Нагадаємо, ТОВ «Оператор ГТС України» (ОГТСУ) та оператор польської газотранспортної системи (ГТС) компанія Gaz System планують реалізувати спільний проєкт зі збільшення гарантованих потужностей для транспортування газу з Польщі до України, який передбачає будівництво газопроводу та газовимірювальної станції з боку Gaz System та реконструкцію компресорної станції з боку ОГТСУ.
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