НКРЕКП затвердила 10-річний план розвитку ГТС України на 52,5 млрд гривень — Finance.ua
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НКРЕКП затвердила 10-річний план розвитку ГТС України на 52,5 млрд гривень

Казна та Політика
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НКРЕКП затвердила 10-річний план розвитку ГТС України на 52,5 млрд гривень
НКРЕКП затвердила 10-річний план розвитку ГТС України на 52,5 млрд гривень
НКРЕКП схвалила запропонований Оператором ГТС план розвитку газотранспортної системи на 2023−2032 роки.
Його було схвалено сьогодні на засіданні регулятора.
Згідно з документом, кошти на розвиток газотранспортної системи на 10 років спрямують на (суми вказані без ПДВ):
  • газопроводи — 3,9 млрд грн;
  • компресорні станції - 27,7 млрд грн;
  • газорозподільні станції - 6,3 млрд;
  • газовимірювальні станції та пункти — 2,5 млрд грн;
  • експлуатація мереж — 328 млн грн;
  • модернізацію та закупівлю транспортних засобів — 1,4 млрд грн;
  • придбання приладів діагностики і обстеження — 1 млрд грн;
  • впровадження та розвиток інформаційних технологій — 112 млн грн;
  • інше — 138 млн грн.
Нагадаємо, ТОВ «Оператор ГТС України» (ОГТСУ) та оператор польської газотранспортної системи (ГТС) компанія Gaz System планують реалізувати спільний проєкт зі збільшення гарантованих потужностей для транспортування газу з Польщі до України, який передбачає будівництво газопроводу та газовимірювальної станції з боку Gaz System та реконструкцію компресорної станції з боку ОГТСУ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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