НКРЕКП затвердила 10-річний план розвитку ГТС України на 52,5 млрд гривень — Finance.ua

НКРЕКП затвердила 10-річний план розвитку ГТС України на 52,5 млрд гривень Сьогодні 19:45 — Казна та Політика

НКРЕКП затвердила 10-річний план розвитку ГТС України на 52,5 млрд гривень

НКРЕКП схвалила запропонований Оператором ГТС план розвитку газотранспортної системи на 2023−2032 роки.

Його було схвалено сьогодні на засіданні регулятора.

Згідно з документом, кошти на розвиток газотранспортної системи на 10 років спрямують на (суми вказані без ПДВ):

газопроводи — 3,9 млрд грн;

компресорні станції - 27,7 млрд грн;

газорозподільні станції - 6,3 млрд;

газовимірювальні станції та пункти — 2,5 млрд грн;

експлуатація мереж — 328 млн грн;

модернізацію та закупівлю транспортних засобів — 1,4 млрд грн;

придбання приладів діагностики і обстеження — 1 млрд грн;

впровадження та розвиток інформаційних технологій — 112 млн грн;

інше — 138 млн грн.

Нагадаємо, ТОВ «Оператор ГТС України» (ОГТСУ) та оператор польської газотранспортної системи (ГТС) компанія Gaz System планують реалізувати спільний проєкт зі збільшення гарантованих потужностей для транспортування газу з Польщі до України, який передбачає будівництво газопроводу та газовимірювальної станції з боку Gaz System та реконструкцію компресорної станції з боку ОГТСУ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Mind За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.