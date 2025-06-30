Офіс Генпрокурора проведе аудит усіх кримінальних справ в інфраструктурному секторі — Finance.ua

Офіс Генпрокурора проведе аудит усіх кримінальних справ в інфраструктурному секторі Сьогодні 14:32 — Казна та Політика

Офіс Генпрокурора проведе аудит усіх кримінальних справ в інфраструктурному секторі

Генеральний прокурор Руслан Кравченко доручив провести аудит усіх кримінальних справ проти компаній, що займаються інфраструктурними проєктами.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

Кравченко заявив, що доручив провести аудит усіх кримінальних проваджень щодо компаній, які працюють в інфраструктурному секторі.

Він додав, що отримав інформацію, що по деяких бізнес структурах є кримінальні провадження, але з боку правоохоронців з тих чи інших причин затягується розслідування цих справ.

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«Прокуратура перевірить усі факти, пов’язані з будівництвом, відбудовою, інфраструктурними контрактами. Ті, хто краде — відповідатимуть. А ті, проти кого фабрикують справи — будуть захищені», — наголосив він і зазначив, що жоден правоохоронний орган не має перетворюватися на механізм тиску або інструмент знищення конкурентів у бізнесі. Так само ніхто не має імунітету, якщо йдеться про зловживання бюджетними коштами.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив уряду підготувати рішення про тривалий мораторій на перевірки бізнесу, щоб убезпечити підприємців від тиску. Він наголосив, що держава має наповнювати бюджет не через тиск, а через розвиток економіки. Президент також анонсував розширення державних програм підтримки українського бізнесу та виробництва.

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