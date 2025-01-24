Один з останніх європейських банків у росії зупинив перекази в євро — Finance.ua

Один з останніх європейських банків у росії зупинив перекази в євро Сьогодні 20:21 — Фондовий ринок

Один з останніх європейських банків у росії зупинив перекази в євро

Італійський банк UniСredit — один з останніх західних банків, які продовжують працювати в росії — зупинив вихідні грошові перекази в євро для фізичних осіб.

Як повідомляє The Moscow Times з посиланням на клієнтську підтримку банку, обмеження на перекази пов’язані з рішенням банку-кореспондента. При цьому Юникредит Банк продовжує приймати вхідні перекази.

З вересня виведення валюти за кордон для клієнтів призупинив також Райффайзенбанк — найбільший з решти західних банків, що залишилися в росії, який, за власними оцінками, обслуговував майже половину всіх зовнішніх платежів в економіці після початку війни і введення західних санкцій. Обидва банки влітку 2024 року отримали припис Європейського ЦБ, який зажадав від них різко скоротити обсяги російського бізнесу. Грошові перекази для російських клієнтів ЄЦБ зажадав зменшити втричі і на стільки ж скоротити кредитування російських компаній.

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Група UniCredit прийшла на російський ринок у 2005 році: на тлі економічного буму, викликаного зростанням цін на нафту, вона купила частку в московському міжнародному банку. Один із найстаріших у росії, 2007 року його перейменували на ЮніКредит Банк, а до кінця 2021 року він увійшов до топ-20 у країні за розміром активів і його зарахував Центробанк до переліку системно значущих кредитних організацій (СЗКО).

Після вторгнення росії в Україну банк оголосив про плани скоротити російський бізнес. Цю стратегію в лютому підтвердив гендиректор італійської групи Андреа Орсел.

Проте 2023 року російська «дочка» принесла UniCredit 890 млн євро, або майже 8% усього доподаткового прибутку. Порівняно з довоєнними рівнями, прибуток ЮніКредит Банку підскочив більш ніж учетверо (210 млн євро 2021 року). Хоча банк удвічі скоротив кредитування російських клієнтів і на 8% урізав штат співробітників у рф, його виручка за рік стала більшою на 17%, завдяки зростанню комісій.

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Раніше повідомлялося, що італійський банк UniCredit хоче купити частку в німецькому банку Commerzbank у разі провалу переговорів про злиття останнього з Deutsche Bank.

23 вересня 2024 року Commerzbank AG попередив уряд Німеччини, що потенційна угода з купівлі банку італійським UniCredit може призвести до скорочення обсягів кредитування малого та середнього бізнесу, що становить основу економіки ФРН.

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