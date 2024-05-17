Один з найвідоміших фондових індексів у світі Dow Jones оновив історичний максимум — Finance.ua

Один з найвідоміших фондових індексів у світі Dow Jones оновив історичний максимум Сьогодні 11:35 — Фондовий ринок

Один з найвідоміших фондових індексів у світі Dow Jones оновив історичний максимум, timesofindia.indiatimes.com

Промисловий індекс Доу-Джонса вперше в історії подолав поріг у 40 000 пунктів у четвер, чому сприяв обнадійливий звіт по інфляції.

Про це пише CNN.

Індекс «блакитних фішок» ненадовго перетнув ключовий поріг на ранкових торгах, але в другій половині дня знову опустився нижче лінії і закрився на позначці 39 869, знизившись на 38 пунктів, або на 0,1%.

Всі три основні індекси закрилися в четвер з пониженням. S&P 500 завершив день зниженням на 0,2%, а Nasdaq Composite — на 0,3%.

У середу ринки зросли до нових рекордних максимумів після того, як останній індекс споживчих цін вперше за кілька місяців продемонстрував уповільнення зростання, що породило надію на те, що Федеральний резерв може почати знижувати процентні ставки вже у вересні.

За даними Бюро статистики праці, інфляційний звіт показав, що в місячному вимірі ціни зросли на 0,3%, що є повільнішим темпом, ніж за два місяці до цього. Згідно з консенсус-оцінками FactSet, економісти очікували щомісячного зростання на 0,4%.

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Ентузіазму додав ще один ключовий показник: Квітневі роздрібні продажі виявилися значно слабшими, ніж очікувалося, що свідчить про те, що споживачі відмовляються від витрат, які є рушійною силою економіки. Витрати не досягли 0,4% зростання, яке прогнозували економісти.

«Це перший хороший звіт по індексу споживчих цін за останні чотири місяці, і він подобається ринку «, — сказав Гері Пзегео, керівник відділу цінних паперів з фіксованим доходом в CIBC Private Wealth US. «У сукупності [разом з роздрібними продажами] це підтримує зниження ставки ФРС восени. Ринки дисконтують зниження ставки у вересні і перейшли до оцінки другого зниження до грудня».

Індекс Dow Jones Industrial Average (DJIA), також відомий як Dow Jones або просто The Dow, — це один з найвідоміших фондових індексів у світі. Він відстежує ціни на акції 30 найбільших американських компаній, що торгуються на біржі New York Stock Exchange (NYSE).

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