Один із найстаріших банків Швейцарії почав пропонувати клієнтам криптовалюти — Finance.ua

Один із найстаріших банків Швейцарії почав пропонувати клієнтам криптовалюти

Вчора 06:36 — Фінтех і Картки

Один із найстаріших банків Швейцарії почав пропонувати клієнтам криптовалюти

Julius Baer Group, одна із найстаріших фінансових компаній Швейцарії, пропонує криптопослуги своїм заможним клієнтам.

Згідно з інформацією Bloomberg, приватний банк із штаб-квартирою в Цюріху розглядає поточні потрясіння на криптовалютних ринках як «потенційно визначальний момент» для цифрових активів.

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У заяві про оновлену стратегію банку Julius Baer прагне презентувати себе на перетині «цифрових активів та фіатного світу». Головний виконавчий директор Філіп Рікенбахер сказав під час презентації для інвесторів:

«Цілком може бути, що в цей момент ми спостерігаємо момент вибуху бульбашки в криптоіндустрії, і ми всі знаємо, що сталося після того, як бульбашка доткомів луснула 30 років тому. Це проклало шлях до появи нового сектора, який дійсно змінив наше життя».

Рікенбахер судячи з усього впевнений у світлому майбутньому криптовалют: «Вони змінять фінансовий сектор протягом наступних десяти років, і для нас важливо закріпитися в цій галузі. Саме тому зараз підходящий момент для інвестицій у цифрові активи».

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