Один із найстаріших банків Швейцарії почав пропонувати клієнтам криптовалюти — Finance.ua

У заяві про оновлену стратегію банку Julius Baer прагне презентувати себе на перетині «цифрових активів та фіатного світу». Головний виконавчий директор Філіп Рікенбахер сказав під час презентації для інвесторів:
«Цілком може бути, що в цей момент ми спостерігаємо момент вибуху бульбашки в криптоіндустрії, і ми всі знаємо, що сталося після того, як бульбашка доткомів луснула 30 років тому. Це проклало шлях до появи нового сектора, який дійсно змінив наше життя».
Рікенбахер судячи з усього впевнений у світлому майбутньому криптовалют: «Вони змінять фінансовий сектор протягом наступних десяти років, і для нас важливо закріпитися в цій галузі. Саме тому зараз підходящий момент для інвестицій у цифрові активи».