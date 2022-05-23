Один із найстаріших банків Швейцарії почав пропонувати клієнтам криптовалюти — Finance.ua
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Один із найстаріших банків Швейцарії почав пропонувати клієнтам криптовалюти

Вчора 06:36Фінтех і Картки
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Один із найстаріших банків Швейцарії почав пропонувати клієнтам криптовалютиОдин із найстаріших банків Швейцарії почав пропонувати клієнтам криптовалюти
Julius Baer Group, одна із найстаріших фінансових компаній Швейцарії, пропонує криптопослуги своїм заможним клієнтам.
Згідно з інформацією Bloomberg, приватний банк із штаб-квартирою в Цюріху розглядає поточні потрясіння на криптовалютних ринках як «потенційно визначальний момент» для цифрових активів.
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У заяві про оновлену стратегію банку Julius Baer прагне презентувати себе на перетині «цифрових активів та фіатного світу». Головний виконавчий директор Філіп Рікенбахер сказав під час презентації для інвесторів:
«Цілком може бути, що в цей момент ми спостерігаємо момент вибуху бульбашки в криптоіндустрії, і ми всі знаємо, що сталося після того, як бульбашка доткомів луснула 30 років тому. Це проклало шлях до появи нового сектора, який дійсно змінив наше життя».
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Рікенбахер судячи з усього впевнений у світлому майбутньому криптовалют: «Вони змінять фінансовий сектор протягом наступних десяти років, і для нас важливо закріпитися в цій галузі. Саме тому зараз підходящий момент для інвестицій у цифрові активи».
За матеріалами: noworries
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