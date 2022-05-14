Регулятори створять глобальний орган нагляду за Bitcoin-індустрією — Finance.ua

Регулятори створять глобальний орган нагляду за Bitcoin-індустрією

Вчора 01:53 — Фінтех і Картки

Регулятори створять глобальний орган нагляду за Bitcoin-індустрією

Наступного року глобальні регулятори, ймовірно, створять спільний орган, щоб краще координувати впровадження правил криптовалютної індустрії, заявив голова IOSCO Ешлі Алдер.

Про це повідомляє Reuters.

За його словами, бум у цифрових валютах, таких як біткойн, став однією з трьох галузей, на яких зараз зосереджена влада, поряд із COVID-19 та зміною клімату.

«Якщо ви подивитеся на ризики, які потрібно усунути, то вони множинні. Є серйозна занепокоєння з приводу [криптовалют] в обговореннях на рівні інститутів», — сказав Алдер.

На його думку, регулятори відстають в усуненні трьох основних ризиків щодо цифрових активів: загроз у кібербезпеці, недостатньої операційної стійкості та відсутності прозорості в індустрії.

Необхідність міжнародної групи для узгодження регулювання криптовалют, за аналогією з наявними для фінансових ринків, очевидна, вважає голова IOSCO. Поки що нічого подібного немає, додав він.

«Але я вважаю, є розуміння важливості, і це стало порядком денним. Тому я очікував би цього десь наступного року», — заявив Алдер.

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