«Один із найдраматичніших років в українській економіці»: голова НБУ про наступний рік — Finance.ua

«Один із найдраматичніших років в українській економіці»: голова НБУ про наступний рік Сьогодні 08:01

«Один із найдраматичніших років в українській економіці»: голова НБУ про наступний рік

Пріоритетами в роботі Національного банку України у 2023 році стануть забезпечення безперервності роботи банківської системи країни з огляду на можливий блекаут через обстріл російських окупантів, нову програму співпраці з Міжнародним валютним фондом та покриття бюджетного дефіциту без допомоги додаткової емісії.

Про це заявив голова Національного банку України Андрій Пишний під час презентації на тему «Як українська економіка пережила 2022 рік».

За його словами, попереду на нас чекає «один із найдраматичніших років в українській економіці» і «одна з найтяжчих, якщо не найтяжча, зима, яку ми тільки могли собі уявити».

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"Якою заходить банківська система у 2023 рік? Вона заходить іншою. Вона змогла 2022 рік вистояти завдяки тому, що була проведена досить масштабна та ефективна реформа корпоративного управління, зміцнення фінансової стійкості, удосконалення бізнес-моделей. 2022 рік показав, що банківська система функціонує навіть за найкритичніших обставин. 2023 рік має нам дати можливість оцінити, яка потреба в докапіталізації виникає, яка є якість активів, і сконцентрувати свою роботу на безперервності. Ми розуміємо, що новий абсолютно виклик, якого не було на початку війни, це блекаут , - сказав він.

Також Пишний наголосив, що націлений на успішне завершення переговорів із Міжнародним валютним фондом щодо затвердження моніторингової програми, яка дозволить відкрити нову програму співпраці України з МВФ.

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Крім цього, він додав, що НБУ буде потужним партнером для Міністерства фінансів із залучення «виключно з неемісійних джерел фінансування» для покриття бюджетного дефіциту.

«Ми розуміємо, що виклики 2022 року багато в чому пов’язані з рекордною емісією, майже 400 млрд грн. Ситуація створена в тому числі у зв’язку з досить неритмічним надходженням міжнародної допомоги, розмір якої на кінець року може становити близько 31 млрд доларів. Тому настопного року нам потрібно об’єднати спільні зусилля разом із Міністерством фінансів, щоб запустити внутрішній борговий ринок та використати максимально потенціал української економіки для фінансування бюджетного дефіциту», — сказав він.

Довідка Finance.ua:

2 червня правління Національного банку ухвалило рішення щодо підвищення облікової ставки з 10% до 25% річних;

21 липня, 8 вересня, 20 жовтня та 8 грудня Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 25% після її підвищення до цього рівня у червні.



УНІАН За матеріалами:

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