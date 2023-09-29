Один із найбільших банків Європи зможе продати свої російські активи — Finance.ua

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Один із найбільших банків Європи зможе продати свої російські активи

Фондовий ринок
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Один із найбільших банків Європи зможе продати свої російські активи
Один із найбільших банків Європи зможе продати свої російські активи
Президент рф володимир путін підписав указ, що дає італійському банку Intesa Sanpaolo дозвіл продавати або позбавлятися своїх активів на території росії.
Про це повідомляє Reuters.
Intesa обслуговує корпоративних клієнтів у росії, де на момент початку війни проти України у 28 філіях компанії працювало близько 980 співробітників. Після вторгнення банк припинив нове фінансування російських клієнтів та нові інвестиції у російські активи.
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У серпні повідомлялося, що Intesa, один із найбільших банків Італії та Європи, наближається до отримання схвалення москви на передачу свого російського бізнесу під місцеве управління, оскільки позиція росії з продажу активів змінюється.
росія поступово посилювала вимоги до виходу відколи західні компанії почали йти з її території в лютому 2022 року. Керівники кажуть, що орієнтуватися у правилах стає дедалі важче.
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За даними Reuters, іноземні компанії вже зазнали збитків у розмірі понад 80 млрд доларів від своїх операцій у росії через списання та втрачену вигоду.
Банк Intesa Sanpaolo утворений 2007 року в результаті злиття двох великих італійських банків — Banca Intesa та Sanpaolo IMI. Капітал банку 65 млрд євро, активи — 1 трлн євро. Банк має 6,3 тисяч відділень, з них 5,3 тисяч в Італії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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