HSBC припинить грошові перекази в рф та рб — Finance.ua

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HSBC припинить грошові перекази в рф та рб

Фондовий ринок
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HSBC припинить грошові перекази в рф та рб
HSBC припинить грошові перекази в рф та рб
Британський міжнародний комерційний банк, один із найбільших фінансових конгломератів у світі, HSBC Group припинить надавати послуги грошових переказів до та з росії та білорусі для своїх корпоративних клієнтів наступного місяця, оскільки фінансові установи реагують на санкції Заходу через війну в Україні.
Як пише Nikkei Asia, британська група фінансових послуг, до складу якої входить Hang Seng Bank у Гонконгу, минулого місяця надіслала листи, в яких сповістила бізнес-клієнтів про те, що з 27 жовтня вона більше не оброблятиме комерційні платежі в умовах «все більш складної нормативної ситуації».
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У повідомленні сказано, що рішення було прийнято, щоб «звести до мінімуму вплив на росію та білорусь, навіть якщо така діяльність дозволена чинними законами та правилами».
Корпоративні клієнти HSBC у Гонконгу мали змогу здійснювати та отримувати платежі з росії навіть після того, як Велика Британія та Європейський Союз запровадили санкції проти країни.
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Керівник бізнесу, який має справу з компаніями в росії, сказав, що пряма заборона здається надмірною, оскільки деякі види комерційної діяльності не підпадають під санкції Заходу.
Банк HSBC підтвердив, що обмежить комерційні платежі до та з росії та білорусі через свій банк.
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HSBC заявив, що досі прагне завершити продаж свого російського бізнесу місцевому кредитору Expobank цього року, але угода все ще очікує на схвалення тамтешніх регуляторів. Його операції в росії - це в основному корпоративні банківські послуги, включно з кредитуванням та інвестиційним банкінгом. У HSBC заявили, що нові обмеження на грошові перекази не пов’язані з незавершеним продажем.
Грошово-фінансове управління Гонконгу раніше заявило, що фінансові установи не зобов’язані дотримуватися односторонніх санкцій, запроваджених проти росії, і це рішення відповідає позиції міської влади.

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За матеріалами:
Фінансовий клуб
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