Один із найбільших банків США пішов із росії всупереч забороні путіна — Finance.ua
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Один із найбільших банків США пішов із росії всупереч забороні путіна

Фондовий ринок
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Один із найбільших банків США пішов із росії всупереч забороні путіна
Один із найбільших банків США пішов із росії всупереч забороні путіна
Незважаючи на заборону закордонним банкам продавати свої «дочки» в росії без дозволу спеціальної комісії, американський Goldman Sachs фактично почав виходити з російського ринку. Один із найбільших у світі інвестбанків почав розпродувати свої активи в росії.
Про це пише РБК з посиланням на джерела на ринку інвестицій.
За їхніми словами, активи Goldman Sachs купують топ-менеджери російської дочки американського банку. Частину активів Goldman Sachs викупили ще торік керуючий директор Європейської спеціальної ситуаційної групи Goldman Sachs Максим Клімов та керуючий директор Goldman Sachs у Росії Антон Шрейдер.
Влітку диктатор путін заборонив іноземним банкам продавати частки у своїх дочірніх компаніях без спеціального дозволу. А 26 жовтня влада опублікувала список банків, які потрапили під цю заборону. У ньому є і дочка Goldman Sachs — Голдман Сакс Банк.
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Проте заборона не поширюється на продаж активів, тож фактично банк заборону не порушив.
Після повномасштабного вторгнення росії в Україну Goldman Sachs готовий був вийти з російських активів навіть попри збитки, каже джерело РБК. До початку війни американський банк був одним із найактивніших інвесторів у російські активи — активніше, наприклад, Baring Vostok (колишній власник Ozon та «СмакВілл»).
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На відміну від іноземних фондів, Goldman Sachs інвестував у російські компанії власні кошти. За словами співрозмовників РБК, основні активи банку — частки в HeadHunter Group PLC (володіє сервісом з підбору персоналу HeadHunter), Cian PLC (володіє порталом ЦІАН) та IXcellerate Limited (головна структура для однойменного оператора дата-центрів у росії).
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З матеріалів, які HeadHunter подав до Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) випливає, що у неї з’явився новий акціонер — Broomfield International Limited (структурі належить 2,9% акцій). У той же час, частка Goldman Sachs знизилася з 8,7 до 5,9%.
Goldman Sachs оголосив про вихід з росії першим серед великих американських банків — у середині березня минулого року. До цього компанія перевела своїх співробітників з російського офісу в Дубай і скоротила частку російських цінних паперів у своєму фонді міжнародних акцій із $1,7 млрд до $222 млн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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