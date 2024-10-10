Один із найбільших банків Сінгапуру припиняє транзакції, пов’язані з росією — Finance.ua
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Один із найбільших банків Сінгапуру припиняє транзакції, пов’язані з росією

Фондовий ринок
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Один із найбільших банків Сінгапуру припиняє транзакції, пов’язані з росією
Один із найбільших банків Сінгапуру припиняє транзакції, пов’язані з росією
Сінгапурський Oversea-Chinese Banking Corp. (OCBC) припинить обслуговування будь-яких транзакцій, пов’язаних з росією.
Про це повідомляє Bloomberg.
Другий за величиною кредитор Сінгапуру повідомив своїм клієнтам, зокрема і приватним, що обмеження почнуть діяти з 1 листопада. За словами людини, обізнаної з цим питанням, OCBC має намір припинити операції з росією.
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За словами співрозмовника, транзакції, які OCBC і його підрозділ Bank of Singapore припинять обробляти, включають особисті грошові перекази за участі контрагентів у росії. Вони також стосуються обслуговування транзакцій для транспортування товарів та постачання або продажів товарів чи послуг за участі рф.
Зазначається також, що за останні два роки банк припинив відкривати нові рахунки для клієнтів, пов’язаних з росією.
«Банки по всьому світу намагаються зменшити ризики, пов’язані з росією, які можуть призвести до багатомільйонних штрафів. Припинення всіх транзакцій, пов’язаних з рф, свідчить про те, що банки стають більш обережними, оскільки війна росії з Україною триває, що призводить до посилення санкцій і контролю за їх дотриманням», — пише видання.
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Хоча уряд Сінгапуру запровадив односторонні цільові санкції проти москви в березні 2022 року, спрямовані проти деяких російських банків, криптотрейдингу та експорту певних товарів, багато інших видів банківської діяльності та управління капіталом для осіб, які не потрапили під санкції, продовжували працювати.
Нагадаємо, три з чотирьох найбільших китайських банків — Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank та Bank of China — припинили приймати платежі з російських підсанкційних кредитних організацій з початку 2024 року.
За матеріалами:
Укрінформ
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