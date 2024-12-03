Один із індикаторів Ukraine Facility: уряд затвердив політику держвласності — Finance.ua

Один із індикаторів Ukraine Facility: уряд затвердив політику держвласності Сьогодні 06:07 — Казна та Політика

Кабінет Міністрів затвердив політику державної власності, яка спрямована на покращення управління державними активами та залучення інвестицій.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Документ є ключовим для впровадження норм Закону № 3587-IX , що вдосконалює корпоративне управління та враховує принципи ОЕСР.

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«Політика держвласності визначає роль держави в управлінні держкомпаніями, окреслює, які компанії є стратегічними для країни та які завдання вони повинні виконувати, а також запроваджує високі стандарти корпоративного управління в державному секторі економіки — зазначила міністерка економіки України Юлія Свириденко. — Разом з цим документом вперше в Україні запроваджується чітка та прозора політика винагороди для керівників та членів наглядових рад держкомпаній, а також — дивідендна політика. Ці заходи дозволять підвищити ефективність управління державними активами та залучити інвестиції в економіку».

Політика державної власності передбачає:

Чітке визначення, в яких секторах економіки держава повинна зберігати свою присутність. Оптимізацію портфеля державних активів. Йдеться про приватизацію чи ліквідацію підприємств, які не є стратегічно важливими для держави. Впровадження сучасних стандартів корпоративного управління на основі принципів ОЕСР, що серед іншого передбачає створення незалежних наглядових рад. Критерії обов’язковості утворення наглядових рад. Плани щодо підвищення ефективності, збереження і підвищення вартості активів. Правила звітності та визначення цілей діяльності держкомпаній. Правила організації управління, розподілу функцій і повноважень між держорганами та компаніями.

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Ухвалення політики держвласності є одним із індикаторів «Плану України для Ukraine Facility» та маяком меморандуму з МВФ. Документ враховує кращі світові практики, оскільки напрацьовувався в консультаціях з міжнародними партнерами.

Після ухвалення політики державної власності наступними кроками буде проведення тріажу — визначення та поділ компаній на ті, що залишаються у державній власності, і такі, що будуть приватизовані чи ліквідовані.

Також відбуватиметься формування наглядових рад в державних компаніях, які підпадають під критерії, та робота над розмежуванням спеціальних обов’язків держкомпаній.

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