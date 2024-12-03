Один із індикаторів Ukraine Facility: уряд затвердив політику держвласності — Finance.ua

Один із індикаторів Ukraine Facility: уряд затвердив політику держвласності
Кабінет Міністрів затвердив політику державної власності, яка спрямована на покращення управління державними активами та залучення інвестицій.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Документ є ключовим для впровадження норм Закону № 3587-IX, що вдосконалює корпоративне управління та враховує принципи ОЕСР.
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«Політика держвласності визначає роль держави в управлінні держкомпаніями, окреслює, які компанії є стратегічними для країни та які завдання вони повинні виконувати, а також запроваджує високі стандарти корпоративного управління в державному секторі економіки — зазначила міністерка економіки України Юлія Свириденко. — Разом з цим документом вперше в Україні запроваджується чітка та прозора політика винагороди для керівників та членів наглядових рад держкомпаній, а також — дивідендна політика. Ці заходи дозволять підвищити ефективність управління державними активами та залучити інвестиції в економіку».
Політика державної власності передбачає:
- Чітке визначення, в яких секторах економіки держава повинна зберігати свою присутність.
- Оптимізацію портфеля державних активів. Йдеться про приватизацію чи ліквідацію підприємств, які не є стратегічно важливими для держави.
- Впровадження сучасних стандартів корпоративного управління на основі принципів ОЕСР, що серед іншого передбачає створення незалежних наглядових рад.
- Критерії обов’язковості утворення наглядових рад.
- Плани щодо підвищення ефективності, збереження і підвищення вартості активів.
- Правила звітності та визначення цілей діяльності держкомпаній.
- Правила організації управління, розподілу функцій і повноважень між держорганами та компаніями.
Ухвалення політики держвласності є одним із індикаторів «Плану України для Ukraine Facility» та маяком меморандуму з МВФ. Документ враховує кращі світові практики, оскільки напрацьовувався в консультаціях з міжнародними партнерами.
Після ухвалення політики державної власності наступними кроками буде проведення тріажу — визначення та поділ компаній на ті, що залишаються у державній власності, і такі, що будуть приватизовані чи ліквідовані.
Також відбуватиметься формування наглядових рад в державних компаніях, які підпадають під критерії, та робота над розмежуванням спеціальних обов’язків держкомпаній.
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