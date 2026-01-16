Одна з найбільших енергетичних компаній світу заявила про рекордні збитки Сьогодні 07:26 — Фондовий ринок

Найбільша енергетична компанія світу BP (British Petroleum) попередила про списання боргів у четвертому кварталі на суму від $4 млрд до $5 млрд.

Як йдеться у звіті компанії, ці витрати пов’язані з так званим перехідним бізнесом — по суті, інвестиціями в газ та зелену енергетику.

Енергетичний гігант також повідомив про слабку торгівлю нафтою за четвертий квартал, тоді як чистий борг скоротився, зазначає Bloomberg

Портфель низьковуглецевих проєктів компанії містить спільне глобальне підприємство з офшорною вітровою енергетикою та японською Jera Co., а також сонячну енергетику, біопаливо та зарядні станції для електромобілів.

У низьковуглецевому портфелі BP також є американський виробник біогазу Archaea, якого BP придбала у 2022 році за $4,1 млрд. Аналітики Citi припускають, що саме з цим підрозділом можуть бути пов’язані збитки, пише Reuters

Після збитків у розмірі $24 млрд через вихід з росії у 2022 році, BP, за підрахунками агентства, зафіксувала знецінення у розмірі $5,7 млрд у 2023 році, $5,1 млрд у 2024-му та близько $6,9 млрд за минулий рік.

Поточна ринкова капіталізація BP становить близько $91 млрд, У 2025-му BP, одна з найбільших енергетичних компаній світу, розпочала масштабне перезавантаження, щоб зосередитися на викопному паливі після років невдалих ставок на відновлювані джерела енергії.

