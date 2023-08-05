Одна з країн Європи більше не даватиме паперові чеки на касі — Finance.ua

Одна з країн Європи більше не даватиме паперові чеки на касі Сьогодні 20:30 — Світ

Одна з країн Європи більше не даватиме паперові чеки на касі

Касири у французьких магазинах тепер роздруковуватимуть чеки лише на прохання покупців. Хоча в ресторанах вони, як і раніше, будуть обов’язковими.

Про це пише Euronews.

У Франції набула чинності відмова від систематичного роздрукування касових паперових чеків. Цей захід поширюється також на чеки з банкоматів. Місцева влада каже, що таких заходів було вжито заради захисту довкілля.

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Однак це рішення викликало критику з боку тих, хто вважає, що для багатьох французів товарні чеки є інструментом управління родинним бюджетом.

Насправді чеки не зникнуть зовсім: охочі зможуть попросити їх роздрукувати, щоб, наприклад, розвіяти сумніви щодо ціни. А в деяких випадках, наприклад, у ресторанах, готелях, перукарнях тощо — чеки так і залишаться обов’язковими.

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Це нововведення набуло чинності 1 серпня. І уже у перший день французькі споживачі зіткнулися із черговим підвищенням регульованих тарифів на електроенергію на 10%. Це підвищення торкнеться як домогосподарств, так і малих підприємств, відбиває прагнення уряду поступово послабити тиск на державний бюджет.

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