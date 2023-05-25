Франція заборонила короткі внутрішні авіарейси — Finance.ua

Франція заборонила короткі внутрішні авіарейси Сьогодні 09:30 — Світ

Франція заборонила короткі внутрішні авіарейси

Влада Франції офіційно заборонила короткі внутрішні авіарейси — йдеться про перельоти на відстані, які можна подолати потягами менш ніж за дві з половиною години.

Про це йдеться в повідомленні France24.

Цей крок означає закриття прямих авіарейсів між Парижем і регіональними повітряними хабами, такими як Нант, Ліон і Бордо. Зміни не торкнуться стикувальних рейсів.

Заборону на короткі внутрішні рейси було включено в кліматичне законодавство Франції ще 2021 року і вже застосовано на практиці. Деякі авіакомпанії намагаються її оскаржити в Єврокомісії.

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У законі йдеться про те, що поїзди на маршрутах, які замінили авіарейси, мають ходити досить часто, щоб задовольнити пасажиропотік і реагувати на його збільшення.

Пасажири мають право розраховувати на те, що зможуть здійснити поїздку туди і назад протягом одного дня, пробувши в пункті призначення вісім годин.

Водночас критики стверджують, що це символічна заборона, яка матиме мінімальний вплив на викиди CO₂.

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