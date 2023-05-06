SkyUp відкрив авіакомпанію у ЄС — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

SkyUp відкрив авіакомпанію у ЄС

Фондовий ринок
3
SkyUp відкрив авіакомпанію у ЄС
SkyUp відкрив авіакомпанію у ЄС
Український авіаперевізник SkyUp відкрив повноцінну авіакомпанію у Євросоюзі, що дозволить йому розширити діяльність у країнах Європи.
Про це пише Аvianews.
Дочірнє підприємство SkyUp MT зареєстроване на Мальті вже отримало сертифікат експлуатанта (AOC), ліцензію на виконання рейсів (AOL) та сертифікат організації з підтримки льотної придатності (CAMO).
Читайте також
Отриманий пакет документів дозволяє SkyUp MT розпочати польоти як повноцінній авіакомпанії ЄС та скористатися перевагами відкритого неба.
Місце для вашої реклами
Діюче законодавство ЄС передбачає, що авіакомпанія з європейським сертифікатом може виконувати рейси у будь-яких напрямках у межах Євросоюзу без обмежень.
У SkyUp вже заявили, що у перспективі зможуть сформувати власну польотну програму, а зараз зможуть ефективно працювати на умовах мокрого лізингу — здавати власні літаки з екіпажами іншим авіакомпаніям.
Читайте також
Наразі у флоті SkyUp MT знаходиться один авіалайнер. Це 189-місний Boeing 737-800 2011 року випуску, який отримав реєстрацію 9H-SAU. До передачі на Мальту він літав в українській SkyUp під номером UR-SQM.
SkyUp планує розширити флот свого підрозділу на Мальті до кінця 2023 року, проте не називає кількість додаткових авіалайнерів. У лоукостері уточнили, що це будуть повітряні судна за новими контрактами, а не з флоту SkyUp.

Finance.ua вже й в Instagram. Доєднуйтесь! 📱

За матеріалами:
Центр транспортних стратегій
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.