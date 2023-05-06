SkyUp відкрив авіакомпанію у ЄС — Finance.ua

SkyUp відкрив авіакомпанію у ЄС Сьогодні 19:22 — Фондовий ринок

SkyUp відкрив авіакомпанію у ЄС

Український авіаперевізник SkyUp відкрив повноцінну авіакомпанію у Євросоюзі, що дозволить йому розширити діяльність у країнах Європи.

Про це пише Аvianews

Дочірнє підприємство SkyUp MT зареєстроване на Мальті вже отримало сертифікат експлуатанта (AOC), ліцензію на виконання рейсів (AOL) та сертифікат організації з підтримки льотної придатності (CAMO).

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Отриманий пакет документів дозволяє SkyUp MT розпочати польоти як повноцінній авіакомпанії ЄС та скористатися перевагами відкритого неба.

Діюче законодавство ЄС передбачає, що авіакомпанія з європейським сертифікатом може виконувати рейси у будь-яких напрямках у межах Євросоюзу без обмежень.

У SkyUp вже заявили, що у перспективі зможуть сформувати власну польотну програму, а зараз зможуть ефективно працювати на умовах мокрого лізингу — здавати власні літаки з екіпажами іншим авіакомпаніям.

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Наразі у флоті SkyUp MT знаходиться один авіалайнер. Це 189-місний Boeing 737-800 2011 року випуску, який отримав реєстрацію 9H-SAU. До передачі на Мальту він літав в українській SkyUp під номером UR-SQM.

SkyUp планує розширити флот свого підрозділу на Мальті до кінця 2023 року, проте не називає кількість додаткових авіалайнерів. У лоукостері уточнили, що це будуть повітряні судна за новими контрактами, а не з флоту SkyUp.

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