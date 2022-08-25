Українські авіакомпанії мігрували до Європи: МАУ та SkyUp відновили перевезення — Finance.ua
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Українські авіакомпанії мігрували до Європи: МАУ та SkyUp відновили перевезення

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Українські авіакомпанії мігрували до Європи: МАУ та SkyUp відновили перевезення
Українські авіакомпанії мігрували до Європи: МАУ та SkyUp відновили перевезення
Найбільші українські авіакомпанії МАУ та SkyUp відновили роботу своїх літаків та екіпажів за рахунок перевезення пасажирів за межами України. Авіакомпанії успішно працюють, зокрема, на умовах мокрого лізингу в Європі, повідомляє Avianews.
Найбільший із українських компаній авіапарк має лоукостер SkyUp. Він уже виконує рейси на дев’яти літаках: одному Boeing 737-700 та восьми Boeing 737-800.
Маршрутна мережа SkyUp зараз включає рейси по Європі та Туреччині. Компанія працює на умовах мокрого лізингу з Air Albania, Corendon Airlines, Tailwind Airlines, Smartwings Slovakia, Smartwings, Freebird Airlines та Wizz Air.
Мокрий лізинг передбачає, що SkyUp на власних літаках з українськими екіпажами літає на замовлення інших авіакомпаній. За це перевізник отримує фіксовану плату, яка не залежить від заповнення місць. Продаж квитків виконує замовник рейсів, на якому лежить відповідальність за прибутковість польотів.
Водночас МАУ задіяла для рейсів Європою чотири літаки: один Boeing 737-800, два Boeing 737-900ER і один Embraer E190. Літаки частково виконують рейси на умовах мокрого лізингу для Air Albania та SmartLynx Airlines. Ще один Boeing задіяний у Польщі для перевезення туристів місцевого туроператора на курорти.
Водночас інші українські авіакомпанії поки що простоюють у зв’язку з війною. Йдеться про Windrose, Bees Airline та Azur Air Ukraine.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УБР
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