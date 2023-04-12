SkyUp домовилася про перевезення керівництва України до кінця 2023 року — Finance.ua
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SkyUp домовилася про перевезення керівництва України до кінця 2023 року

Казна та Політика
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Українська авіакомпанія SkyUp домовилася з державним авіаційним підприємством «Україна», яке спеціалізується на перевезеннях чиновників, про виконання рейсів в її інтересах.
Як передає Avianews, відповідний договір діятиме до кінця 2023 року.
Як зазначив гендиректора перевізника Дмитро Сєроухов, в компанії «раді допомагати державі». При цьому там вказують, що інформація про заплановані рейси не оголошується з міркувань безпеки.
Проте вже відомо, що першим посадовцем високого рангу, який став пасажиром SkyUp, був прем’єр-міністр Денис Шмигаль, який 10 квітня вирушив з робочим візитом до Канади. Про це стало відомо з фото у соцмережах, зокрема самого Шмигаля.
Зазначається, що аби доставити українського прем’єра до Торонто, SkyUp спеціально перегнав свій Boeing 737-800 із реєстрацією UR-SQO до польського Жешува, розташованого неподалік кордону з Україною. Вже звідси Шмигаль вилетів до Канади з проміжною посадкою на дозаправку у столиці Ісландії Рейк’явіку.
При цьому ще за день до рейсу з очільником українського уряду цей 189-місний літак перевозив звичайних пасажирів SkyUp з Кишинева на замовлення авіакомпанії Air Moldova. Зараз у флоті компанії є 12 літаків Boeing 737. Авіакомпанія використовує їх із компонуванням на максимально можливе число місць, яке дозволено правилами.
Нагадаємо також, що з недавніх пір SkyUp має в своєму фактичному розпорядженні на один літак більше: 4 квітня борт UR-SQP, який простоював у київському аеропорту «Бориспіль» через заборону на цивільні польоти над Україною, був евакуйований на територію Румунії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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Діло
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