Квитки від 1 євро: Франція пропонує знижки на літні потяги — Finance.ua

Квитки від 1 євро: Франція пропонує знижки на літні потяги Сьогодні 10:32 — Особисті фінанси

Квитки від 1 євро: Франція пропонує знижки на літні потяги

Цього літа можна дослідити Францію з непоганими знижками на залізничні квитки. Країна пропонує мандрівникам чудові ціни на поїзди за популярними напрямками.

Якщо ви плануєте цього літа бюджетно подорожувати Європою, для вас є хороші новини з Франції. Тисячі популярних залізничних квитків зараз продаються за фіксованими низькими цінами — від 1 євро. Тож не проґавте момент.

Популяризують залізницю

Дешеві подорожі потягами Франції - це ініціатива міністра транспорту країни Клемана Бона. У Європі зараз стараються зробити залізничні маршрути популярнішими за авіаційні, щоб зменшити шкідливий вплив на довкілля. І ці зусилля дають непогані результати.

Цього місяця вже розпродали 200 тисяч залізничних квитків по Франції за фіксованою ціною — по 19 євро. Ця пропозиція мала надзвичайний успіх серед пасажирів і закінчилась 15 липня. Але не засмучуйтеся, якщо не встигли нею скористатися, адже країна пропонує ще кілька вигідних варіантів.

Франція запускає тарифи на поїзди по 1 євро

До 27 серпня послуги багатьох потягів TER (регіональний експрес) у прибережному регіоні О-де-Франс коштуватимуть всього 1 євро. Акційні квитки знову надійшли у продаж 25 липня. Ними можна скористатися в будь-який день, включаючи вихідні та свята.

Кількість майже дармових квитків — обмежена. Тому не затягуйте, обирайте маршрут і бронюйте, поки вони є в наявності. Ці знижки запровадила місцева влада регіону О-де-Франс, щоб допомогти мандрівникам заощадити, а місцевим — підзаробити під час сезону подорожей.

Читайте також Франція заборонила короткі внутрішні авіарейси

У французькому регіоні Окситанія молодь до 26 років також має право на квитки на поїзди TER за 1 євро. Такий розпродаж триватиме до 15 серпня.

Знижки на громадський транспорт у Франції також заплановані. Але вже наступного літа. До цього часу Міністерство транспорту сподівається запровадити єдиний проїзний для молоді. Цей квиток буде дійсний на всі види громадського транспорту, включно з поїздами Intercités, TER і автобусами.

До речі, Finance.ua пропонує оформити туристичне (медичне) страхування онлайн за вигідними цінами. Дія поліса поширюється на весь світ.

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.