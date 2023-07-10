Одеський бізнесмен намагався підкупити співробітників СБУ за 90 тисяч євро — Finance.ua

Одеський бізнесмен намагався підкупити співробітників СБУ за 90 тисяч євро Сьогодні 11:16 — Кримінал

Одеський бізнесмен намагався підкупити співробітників СБУ за 90 тисяч євро

На Одещині викрито директора підприємства, який намагався підкупити співробітників СБУ, щоб закрили стосовно нього кримінальне провадження.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

«Служба безпеки задокументувала злочинні дії бізнесмена на Одещині, який намагався підкупити співробітників СБУ. За хабар у 90 тис. євро фігурант пропонував українським спецслужбістам припинити слідчі дії і не вилучати його майно у межах кримінального провадження, яке розслідує СБУ», — сказано в повідомленні.

Співробітники СБУ доповіли своєму керівництву про таку «пропозицію» і продумали оперативну комбінацію.

Це дало змогу задокументувати злочинні дії фігуранта. Під час обшуків за адресами його проживання та роботи у місті Рені виявили всю суму хабаря.

За матеріалами справи, зловмисником виявися місцевий бізнесмен, директор однієї з логістичних компаній. Він є фігурантом в іншому кримінальному провадженні СБУ, де розслідуються корупційні схеми на експорті української агропродукції.

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На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили бізнесмену про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

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