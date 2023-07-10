СБУ викрила фармакологічну компанію, яка продавала медикаменти армії росії — Finance.ua
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СБУ викрила фармакологічну компанію, яка продавала медикаменти армії росії

Кримінал
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В Житомирській області викрито одне із фармацевтичних підприємств на співпраці з російською армією.
Про це повідомляє Telegram-канал Служби безпеки України.
«Після повномасштабного вторгнення зловмисники налагодили «приховану схему постачання українських лікарських засобів до військових шпиталів росії», — пише пресслужба.
Серед основних товарів експорту були знеболювальні засоби, які росіяни використовували в окупації для лікування поранених загарбників. До організації оборудки причетний директор одного з фармацевтичних підприємств регіону.
«До лютого 2022 року компанія експортувала свою продукцію до росії. Бізнес-партнером української фірми в рф була установа, яка виконує державні замовлення російського Міністерства оборони», — додає СБУ.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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