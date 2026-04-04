Обсяги будівництва житла досягли «доковідних» показників: де будують найбільше 04.04.2026, 10:14 — Нерухомість

Темпи зведення житла досягли "доковідних" часів

За даними Держстату, у 2025 році в Україні ввели в експлуатацію 117,6 тис. об’єктів житла. Це лише незначно менше, ніж у 2024 році, і фактично відповідає «доковідним» показникам. Водночас торік посилився тренд на «приватність» серед українців — зростання попиту на приватні будинки замість квартир у багатоповерхівках.

Про це свідчать дані ЛУН.

Ринок повертається до звичної структури

Як зазначають аналітики, обсяг введеного торік житла виявився на 0,7% меншим, ніж у 2024 році, і на 22,5% нижчим, ніж у «піковому» 2021 році.

Проте показники вже практично відповідають рівню 2019−2020 років, тобто періоду до пандемії.

2019 рік: 125 тис. 986 квартир

2020 рік: 96 тис. 504 квартири

2021 рік: 151 тис. 720 квартир

2022 рік: 92 тис. 593 квартири

2023 рік: 89 тис. 255 квартир

2024 рік: 118 тис. 452 квартири

2025 рік: 117 тис. 578 квартир

Окрім того, структура ринку повертається до традиційної, коли 70% нових квартир забезпечують багатоквартирні будинки, а 30% - приватні. Якщо у 2021 році домінували багатоповерхівки, то у 2025 році частка індивідуального житла зросла до 31,5% (37,1 тис. об’єктів).

Експерти пояснюють цю тенденцію прагненням українців до більшої автономності. Це змушує девелоперів змінювати підходи — вони активніше інвестують у котеджні містечка та таунхауси, які стають альтернативою класичним міським квартирам.

Де будували найбільше

Лідером за кількістю введених в експлуатацію квартир залишається Київ (майже 18 тис. квартир), за ним — Київська (13,1 тис.) та Одеська (11,3 тис.) області.

Водночас у сегменті приватного житла першість утримує Київщина (9,5 тис. будинків), а також високі показники демонструють Львівська (3,6 тис.) та Волинська (2,6 тис.) області.

Нагадаємо, для ринку нерухомості України останні чотири роки стали періодом найбільшої турбулентності в історії. Особливо це стосується великих прифронтових міст — Дніпра, Харкова, Запоріжжя та Херсона.

