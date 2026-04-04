Обсяги будівництва житла досягли «доковідних» показників: де будують найбільше
За даними Держстату, у 2025 році в Україні ввели в експлуатацію 117,6 тис. об’єктів житла. Це лише незначно менше, ніж у 2024 році, і фактично відповідає «доковідним» показникам. Водночас торік посилився тренд на «приватність» серед українців — зростання попиту на приватні будинки замість квартир у багатоповерхівках.
Про це свідчать дані ЛУН.
Ринок повертається до звичної структури
Як зазначають аналітики, обсяг введеного торік житла виявився на 0,7% меншим, ніж у 2024 році, і на 22,5% нижчим, ніж у «піковому» 2021 році.
Проте показники вже практично відповідають рівню 2019−2020 років, тобто періоду до пандемії.
- 2019 рік: 125 тис. 986 квартир
- 2020 рік: 96 тис. 504 квартири
- 2021 рік: 151 тис. 720 квартир
- 2022 рік: 92 тис. 593 квартири
- 2023 рік: 89 тис. 255 квартир
- 2024 рік: 118 тис. 452 квартири
- 2025 рік: 117 тис. 578 квартир
Окрім того, структура ринку повертається до традиційної, коли 70% нових квартир забезпечують багатоквартирні будинки, а 30% - приватні. Якщо у 2021 році домінували багатоповерхівки, то у 2025 році частка індивідуального житла зросла до 31,5% (37,1 тис. об’єктів).
Експерти пояснюють цю тенденцію прагненням українців до більшої автономності. Це змушує девелоперів змінювати підходи — вони активніше інвестують у котеджні містечка та таунхауси, які стають альтернативою класичним міським квартирам.
Де будували найбільше
Лідером за кількістю введених в експлуатацію квартир залишається Київ (майже 18 тис. квартир), за ним — Київська (13,1 тис.) та Одеська (11,3 тис.) області.
Водночас у сегменті приватного житла першість утримує Київщина (9,5 тис. будинків), а також високі показники демонструють Львівська (3,6 тис.) та Волинська (2,6 тис.) області.
Нагадаємо, для ринку нерухомості України останні чотири роки стали періодом найбільшої турбулентності в історії. Особливо це стосується великих прифронтових міст — Дніпра, Харкова, Запоріжжя та Херсона.
Як змінювалася вартість житла від довоєнного спокою до реалій березня 2026 року, читайте у матеріалі Finance.ua: Ринок нерухомості прифронтових міст: що з цінами
Обсяги будівництва житла досягли «доковідних» показників: де будують найбільше
