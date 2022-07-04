Обсяг приватних грошових переказів у травні збільшився на 3,0% і склав $1,2 млрд — Finance.ua
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Обсяг приватних грошових переказів у травні збільшився на 3,0% і склав $1,2 млрд

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Обсяг приватних грошових переказів у травні збільшився на 3.0% і становив 1.2 млрд доларів.
Про це свідчать дані НБУ.
Обсяги заробітної плати, яку отримують українці з-за кордону, скоротилися на 17.9%,
  • обсяги інших приватних переказів, що надійшли через офіційні канали, збільшилися на 7.4%.
Загалом офіційними каналами відправлено на 5.0% переказів менше, ніж у травні минулого року, тоді як потік через неформальні канали збільшився на 12.9% порівняно з травнем минулого року.
Усього за п’ять місяців поточного року обсяги грошових переказів зменшились на 7.9%, зокрема чиста оплата праці — на 7.5%, приватні трансферти — на 8.8%.
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Чисте кредитування зовнішнього світу (сумарне сальдо поточного рахунку та рахунки операцій з капіталом) у травні становило 133 млн доларів (у травні 2021 року — 378 млн доларів).
Загалом за січень — травень 2022 року чисте кредитування зовнішнього світу становило 3,6 млрд доларів, за відповідний період минулого року чисте запозичення — 45 млн доларів.
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Обсяг приватних грошових переказів у квітні зменшився на 14,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року та становив 1 млрд доларів.

Довідка Finance.ua:

  • 2021 року обсяг грошових переказів в Україну збільшився на 25,4% до 15,026 млрд доларів порівняно з 2020 роком.
  • У 2020 році обсяг грошових переказів зріс на 1,7% до рекордних 12,1 млрд. доларів.
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За матеріалами:
Українські Новини
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