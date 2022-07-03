НБУ посилив вимоги щодо здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів — Finance.ua

НБУ посилив вимоги щодо здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів Вчора 09:12 — Фінтех і Картки

НБУ посилив вимоги щодо здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів

Національний банк України посилив вимоги щодо здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів для запобігання та протидії міскодингу.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

«Національний банк України удосконалив норми Положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням», — сказано в повідомленні.

Зміни посилюють вимоги до еквайрів щодо виконання ними вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також правил платіжних систем під час здійснення операцій із використанням електронних платіжних засобів.

Відтепер еквайри зобов’язані:

розробити порядок призначення торговцю коду категорії торговця та порядок розгляду звернень щодо міскодингу;

здійснювати перевірку фактичної діяльності торговця;

вживати заходи щодо розслідування повідомлень інших учасників платіжної системи стосовно випадків міскодингу.

Крім того, емітенти зобов’язані фіксувати звернення користувачів щодо міскодингу, надавати платіжній організації платіжної системи інформацію про отримані звернення та інформувати користувачів про результати розгляду звернень.

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