НБУ дав оцінку падіння економіки України під час війни — Finance.ua

НБУ дав оцінку падіння економіки України під час війни
Національний банк України оцінює падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України в другому кварталі 2022 року в 40%. Це попередні дані.
Про це заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв’ю журналу Rabbit Hole.
Як зазначив Ніколайчук, зараз доводиться спиратися на різні оцінки, засновані на результатах опитувань і показниках, що відображають динаміку в різних секторах економіки.
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Зокрема, за даними опитування НБУ, на початку березня близько третини підприємств не працювали повністю. Наприкінці травня це число зменшилося до 14%.
«Але в більш загальному плані ми оцінюємо, що в другому кварталі ВВП впав на 40% в порівнянні з другим кварталом минулого року», — сказав він.
Довідка Finance.ua:
- обмінному курсу долара влітку-восени прогнозують як падіння до 32 гривень, так і зростання до 40 і навіть більше, що залежатиме від багатьох чинників;
- Кабінет Міністрів запускає нову економічну стратегію в Україні, яка діятиме за умов війни;
- частка тіньової економіки під час повномасштабної війни росії проти України зросла.
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