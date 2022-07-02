НБУ дав оцінку падіння економіки України під час війни — Finance.ua

НБУ дав оцінку падіння економіки України під час війни Вчора 17:02 — Казна та Політика

НБУ дав оцінку падіння економіки України під час війни

Національний банк України оцінює падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України в другому кварталі 2022 року в 40%. Це попередні дані.

Про це заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв’ю журналу Rabbit Hole

Як зазначив Ніколайчук, зараз доводиться спиратися на різні оцінки, засновані на результатах опитувань і показниках, що відображають динаміку в різних секторах економіки.

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Зокрема, за даними опитування НБУ, на початку березня близько третини підприємств не працювали повністю. Наприкінці травня це число зменшилося до 14%.

«Але в більш загальному плані ми оцінюємо, що в другому кварталі ВВП впав на 40% в порівнянні з другим кварталом минулого року», — сказав він.

Довідка Finance.ua:

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