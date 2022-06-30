НБУ разом з Мінекономіки готує рішення про часткове зняття валютних обмежень для імпортерів — Finance.ua

НБУ разом з Мінекономіки готує рішення про часткове зняття валютних обмежень для імпортерів Вчора 16:14 — Валюта

НБУ разом з Мінекономіки готує рішення про часткове зняття валютних обмежень для імпортерів

Національний банк України (НБУ) разом із Міністерством економіки опрацьовує варіанти пом’якшення валютних обмежень для імпортерів.

Про це йдеться у письмовому коментарі Forbes пресслужби НБУ.

Мінекономіки наполягає на тому, щоб НБУ скасував обмеження на купівлю валюти та її переказ для купівлі імпортних товарів вже з 1 липня, каже перший заступник міністра економіки Денис Кудін. Вони добре спрацювали на початку війни, але зараз гальмують розвиток бізнесу, вважає він. Зараз, за рішенням НБУ, це можливо лише для критичного імпорту, перелік якого затверджує Кабмін.

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Натомість НБУ не планує так швидко відмовлятися від існуючих правил.

Офіційно пресслужба регулятора повідомила, що закон про повернення ПДВ та мита на імпортні товари, які були скасовані на початку війни, створить передумови для скасування обмежень на купівлю валюти та транскордонні перекази для імпорту товарів. Нацбанк разом із Мінекономіки опрацьовує варіанти пом’якшення обмежень для імпортерів, повідомили Forbes у Нацбанку.

Довідка Finance.ua:

Верховна Рада 21 червня скасувала запроваджені на початку квітня пільги при розмитненні автомобілів й повернула мита й оподаткування ПДВ на імпортні товари. Закон має запрацювати з 1 липня;

автори законопроєкту стверджують, що за тиждень в результаті дії звільнення від оподаткування ввізним митом та ПДВ імпортних товарів до бюджету не надійшло 417 млн грн, а в структурі імпорту значну частку займають товари не першої необхідності.

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