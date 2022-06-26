У Нацбанку назвали передумови для повернення курсу гривні у вільне плавання — Finance.ua

У Нацбанку назвали передумови для повернення курсу гривні у вільне плавання Вчора 15:00 — Валюта

Національний банк має побачити виконання декількох передумов, щоб почати обговорення для повернення до ринкового курсоутворення.

Про це в ефірі телемарафону розповіла перший заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова.

«Наша позиція полягає в наступному: допоки ринок не може збалансувати себе сам, ми залишаємося не на ринковому ціноутворенні на безготівковому валютному ринку. І це неринкове адміністрування створює рівні умови і для експортерів, і для імпортерів. Якщо в нас буде збільшуватися експорт і зростатимуть надходження від міжнародних партнерів... це дозволить нам повернутися до ринкових умов курсоутворення», — зазначила Рожкова.

Нагадаємо, «чистий» продаж валюти Нацбанком цього тижня трохи знизився — до $925 млн.

Довідка Finance.ua:

Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам, — раніше відповідний курс не мав відхилятися від офіційного більш ніж на 10%;

курс продажу долара в Україні з 27 червня до 3 липня зростатиме — приціл зростання до 40 гривень повертається. Про це розповів аналітик компанії «Центр біржових технологій» (ЦБТ) Максим Орищак.

УНІАН За матеріалами:

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