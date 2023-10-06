Обсяг операцій з криптокартками Visa склав $3 млрд з 2021 року — Finance.ua
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Обсяг операцій з криптокартками Visa склав $3 млрд з 2021 року

Криптовалюта
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Обсяг операцій з криптокартками Visa склав $3 млрд з 2021 року
Обсяг операцій з криптокартками Visa склав $3 млрд з 2021 року
Керівник платіжної компанії Visa Акшай Чопра заявив, що обсяг операцій з криптовалютними картками склав понад $3 млрд з 2021 року.
Про це він повідомив у коментарі Cointelegraph.
За його словами, зростання обсягу платежів зумовлене партнерством Visa з 75 найбільшими криптовалютними біржами, які отримали дозвіл на випуск карток. Чопра заявив, що ця інтеграція відіграє вирішальну роль у поширенні цифрових активів.
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Керівник Visa додав, що наразі існує близько 80 млн мерчантів, які обслуговують клієнтів, що використовують криптовалюти.
«Розрахунки між фінансовими установами залишаються ще однією сферою, в якій можуть з’явитися інноваційні рішення на основі блокчейну. Платіжні системи все ще мають обмеження, зокрема не можуть бути повністю функціональними 24 години на добу», — сказав Чопра.
Представник Visa також заявив, що регулювання є перешкодою для того, щоб фінансові інститути змогли освоїти технологію блокчейн і платежі на основі криптовалют.

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