Обсяг нового пакету санкцій проти росії складе 10 млрд євро - президентка Єврокомісії — Finance.ua

Обсяг нового пакету санкцій проти росії складе 10 млрд євро - президентка Єврокомісії Сьогодні 18:10 — Казна та Політика

Обсяг нового пакету санкцій проти росії складе 10 млрд євро - президентка Єврокомісії

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що обсяг обмежень в рамках десятого пакету санкцій проти росії складе 10 мільярдів євро.

Про це вона заявила на пресконференції у Києві після саміту Україна-ЄС.

«росія і російське суспільство вже платять високу ціну через запроваджені санкції. Десятий пакет санкцій готується, ми маємо намір запровадити його до 24 лютого. Його обсяг складе близько 10 млрд євро», — сказала фон дер Ляєн.

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За її словами, це пакет буде зосереджений на технологіях, які не повинні бути використані російською військовою машиною.

«Іншими словами, ми глибше дивимося на компоненти, знайдені, наприклад, у дронах, щоб впевнитися, що вони будуть недоступні для росії», — додала голова Єврокомісії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда За матеріалами:

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