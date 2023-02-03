Обсяг нового пакету санкцій проти росії складе 10 млрд євро - президентка Єврокомісії — Finance.ua
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Обсяг нового пакету санкцій проти росії складе 10 млрд євро - президентка Єврокомісії

Казна та Політика
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Обсяг нового пакету санкцій проти росії складе 10 млрд євро - президентка Єврокомісії
Обсяг нового пакету санкцій проти росії складе 10 млрд євро - президентка Єврокомісії
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що обсяг обмежень в рамках десятого пакету санкцій проти росії складе 10 мільярдів євро.
Про це вона заявила на пресконференції у Києві після саміту Україна-ЄС.
«росія і російське суспільство вже платять високу ціну через запроваджені санкції. Десятий пакет санкцій готується, ми маємо намір запровадити його до 24 лютого. Його обсяг складе близько 10 млрд євро», — сказала фон дер Ляєн.
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За її словами, це пакет буде зосереджений на технологіях, які не повинні бути використані російською військовою машиною.
«Іншими словами, ми глибше дивимося на компоненти, знайдені, наприклад, у дронах, щоб впевнитися, що вони будуть недоступні для росії», — додала голова Єврокомісії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
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