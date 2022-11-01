Обсяг непрацюючих кредитів у вересні зріс на 30 мільярдів – НБУ — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Обсяг непрацюючих кредитів у вересні зріс на 30 мільярдів – НБУ

Кредит&Депозит
94
Станом на 1 жовтня частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі становила 33,6% порівняно з 30,8% на 1 вересня.
Про це повідомили в НБУ.
За даними регулятора, обсяг непрацюючих кредитів у вересні зріс на 30,4 млрд грн, у третьому кварталі — на 59,6 млрд грн. За липень — вересень частка непрацюючих кредитів у портфелі збільшилася на 3,9 в. п.
"Наслідки російської агресії — втрата доходів, руйнування активів та заставного майна, погіршення платоспроможності позичальників — негативно впливають на якість кредитного портфеля, призводять до зростання втрат від кредитного ризику та зумовлюють подальше зростання частки NPL.
Читайте також
Оскільки банкам дозволено проводити гнучкі реструктуризації для підтримки боржників, рівень NPL не зростатиме так швидко, як могло би бути за інших умов. Такі реструктуризації даватимуть змогу низці боржників пережити скрутні часи і повернутися до своєчасного обслуговування кредитів", — пояснили в НБУ.
Там додали, що суттєві втрати від погіршення якості кредитів знижуватимуть капітал банків.
Так, Національний банк оцінює щонайменше у понад 20% потенційні втрати вартості кредитного портфеля.
«Підвищені кредитні ризики відображені в резервах банків. Національний банк разом із банками працює над збереженням стійкості банківської системи та після визнання і коректного відображення банками втрат надасть фінустановам достатньо часу для відновлення капіталу», — резюмували в регуляторі.

Довідка Finance.ua:

  • станом на 1 вересня 2022 року частка непрацюючих кредитів у банківському секторів становила 30,8% порівняно з 30% на 1 серпня;
  • частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі станом на 1 серпня становила 30,0% порівняно 29,7% на 1 липня;
  • у липні обсяг непрацюючих кредитів зріс на 24,2 млрд грн.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.