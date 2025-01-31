Обсяг надходження готівки у каси українських банків зріс до 2,8 трлн грн — Finance.ua

Обсяг надходження готівки у каси українських банків зріс до 2,8 трлн грн Сьогодні 15:49

Обсяг надходження готівки у каси українських банків зріс до 2,8 трлн грн

За 2024 рік обсяги касових оборотів банків зросли. Так, обсяг надходжень готівки до кас банків торік збільшився на 13% порівняно з 2023 роком та становив 2 819,3 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Видачі готівки з кас банків за минулий рік збільшилися трохи менше (на 12,5%) та досягли 2 862,6 млрд грн.

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«Це зумовлено позитивною економічною активністю впродовж 2024 року, якій сприяло, зокрема, підвищення заробітних плат та соціальних виплат населенню. Так, обсяги касових оборотів банків (як за надходженнями, так і видачами) за 2024 рік перевищують в середньому на 11% показники довоєнного 2021 року», — зазначають у Нацбанку.

Водночас на збільшення обсягів видач готівкової гривні з кас банків впливали очікування населення, зокрема щодо тривалості війни та продовження обстрілів об’єктів критичної інфраструктури. Через це громадяни мали бажання сформувати певний запас готівки.

Традиційно найбільшими обсягами готівку з кас банки видавали (% від загального обсягу видатків):

за операціями клієнтів із використанням платіжних карток (85,4% від загального обсягу видатків);

для підкріплення операторів поштового зв’язку (3,7% від загального обсягу видатків);

для придбання іноземної валюти у клієнтів (3,3% від загального обсягу видатків).

Найбільшими джерелами надходжень готівки до кас банків були (% від загального обсягу надходжень):

торговельна виручка (31,0% від загального обсягу надходжень);

операції клієнтів з використанням платіжних карток (23,0% від загального обсягу надходжень);

надходження від продажу іноземної валюти (19,5% від загального обсягу надходжень);

виручка від усіх видів послуг (12,8% від загального обсягу надходжень).

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