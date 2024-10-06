Обов’язкове страхування в Чехії: кому і який поліс потрібен для в’їзду в країну — Finance.ua

Обов’язкове страхування в Чехії: кому і який поліс потрібен для в’їзду в країну Сьогодні 16:10 — Світ

Обов’язкове страхування в Чехії: кому і який поліс потрібен для в’їзду в країну, Фото: sd.ua

Страхування є обов’язковим для всіх українських громадян, які планують поїздку до Чехії, незалежно від її мети. Оскільки Чехія є частиною Шенгенської зони, основні вимоги до страхування аналогічні тим, що діють для інших країн цієї зони.

Про це пише visitukraine.today.

Вимоги до страхування для в’їзду в Чехію

Вимоги до страхування для в’їзду в Чехію можуть варіюватися в залежності від мети візиту та тривалості перебування в країні.

Згідно з законодавством, кожен, хто прибуває до Чехії, зобов’язаний мати поліс туристичного страхування. Проте більш коректно це називати медичним страхуванням для виїзду за кордон.

До речі, Finance.ua пропонує оформити туристичне страхування онлайн за вигідними цінами. Дія поліса поширюється на весь світ. Оформити туристичне страхування на Finance.ua ⚡

Важливо, що страховка повинна включати не менше 30 тис. євро на покриття медичних витрат, а також покриття екстреної медичної допомоги, яка повинна поширюватися на всю Шенгенську зону.

Яка страховка потрібна для в’їзду в Чехію

Для в’їзду в Чехію обов’язкова медична страховка для всіх категорій громадян, за винятком деяких особливих випадків.

Ця вимога поширюється на:

туристів (короткострокова): громадянам, які в’їжджають до Чехії на короткий термін за туристичною візою, необхідний поліс, що покриває витрати на медичну допомогу. Поліс має покривати медичні витрати на суму щонайменше 30 000 євро і діяти протягом усього терміну перебування в країні;

громадянам, які в’їжджають до Чехії на короткий термін за туристичною візою, необхідний поліс, що покриває витрати на медичну допомогу. Поліс має покривати медичні витрати на суму щонайменше 30 000 євро і діяти протягом усього терміну перебування в країні; студентів: для студентів, які навчаються в чеських університетах або мовних школах, страховий поліс є обов’язковою умовою для отримання навчальної візи. Цей поліс має передбачати покриття медичних витрат на 50 000 євро і включати екстрену допомогу, лікування та можливу репатріацію;

для студентів, які навчаються в чеських університетах або мовних школах, страховий поліс є обов’язковою умовою для отримання навчальної візи. Цей поліс має передбачати покриття медичних витрат на 50 000 євро і включати екстрену допомогу, лікування та можливу репатріацію; працівників: ті, хто переїжджає до Чехії для роботи, також мають оформити страховку як частину пакета документів на робочу візу. Така віза вимагає поліс із покриттям витрат на суму 50 000 євро і вище;



ті, хто переїжджає до Чехії для роботи, також мають оформити страховку як частину пакета документів на робочу візу. Така віза вимагає поліс із покриттям витрат на суму 50 000 євро і вище; тих, хто оформляє ВНЖ: якщо ви плануєте проживати в Чехії тривалий час, вам знадобиться довгострокова медична страховка. У цьому разі покриття аналогічне до попередніх категорій, але поліс має діяти протягом усього періоду проживання в країні.



Громадяни України, які отримали статус тимчасового захисту, автоматично можуть розраховувати на медичне страхування від держави. Страховка для біженців подовжується на той самий термін, що й тимчасовий захист.

Нагадаємо, у 74% чеських фірм у галузях виробництва, гуртової торгівлі й логістики працюють іноземці, і в 97% із них є працівники з України.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.