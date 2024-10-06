Обов’язкове страхування в Чехії: кому і який поліс потрібен для в’їзду в країну — Finance.ua

Обов’язкове страхування в Чехії: кому і який поліс потрібен для в’їзду в країну
Страхування є обов’язковим для всіх українських громадян, які планують поїздку до Чехії, незалежно від її мети. Оскільки Чехія є частиною Шенгенської зони, основні вимоги до страхування аналогічні тим, що діють для інших країн цієї зони.
Про це пише visitukraine.today.
Вимоги до страхування для в’їзду в Чехію
Вимоги до страхування для в’їзду в Чехію можуть варіюватися в залежності від мети візиту та тривалості перебування в країні.
Згідно з законодавством, кожен, хто прибуває до Чехії, зобов’язаний мати поліс туристичного страхування. Проте більш коректно це називати медичним страхуванням для виїзду за кордон.
Страховка для виїзду за кордон на Finance.ua 🧐
Важливо, що страховка повинна включати не менше 30 тис. євро на покриття медичних витрат, а також покриття екстреної медичної допомоги, яка повинна поширюватися на всю Шенгенську зону.
Яка страховка потрібна для в’їзду в Чехію
Для в’їзду в Чехію обов’язкова медична страховка для всіх категорій громадян, за винятком деяких особливих випадків.
Ця вимога поширюється на:
- туристів (короткострокова): громадянам, які в’їжджають до Чехії на короткий термін за туристичною візою, необхідний поліс, що покриває витрати на медичну допомогу. Поліс має покривати медичні витрати на суму щонайменше 30 000 євро і діяти протягом усього терміну перебування в країні;
- студентів: для студентів, які навчаються в чеських університетах або мовних школах, страховий поліс є обов’язковою умовою для отримання навчальної візи. Цей поліс має передбачати покриття медичних витрат на 50 000 євро і включати екстрену допомогу, лікування та можливу репатріацію;
- працівників: ті, хто переїжджає до Чехії для роботи, також мають оформити страховку як частину пакета документів на робочу візу. Така віза вимагає поліс із покриттям витрат на суму 50 000 євро і вище;
- тих, хто оформляє ВНЖ: якщо ви плануєте проживати в Чехії тривалий час, вам знадобиться довгострокова медична страховка. У цьому разі покриття аналогічне до попередніх категорій, але поліс має діяти протягом усього періоду проживання в країні.
Громадяни України, які отримали статус тимчасового захисту, автоматично можуть розраховувати на медичне страхування від держави. Страховка для біженців подовжується на той самий термін, що й тимчасовий захист.
Нагадаємо, у 74% чеських фірм у галузях виробництва, гуртової торгівлі й логістики працюють іноземці, і в 97% із них є працівники з України.
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