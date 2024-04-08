Оборот роздрібної торгівлі зріс торік в Україні на 15% — Finance.ua
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Оборот роздрібної торгівлі зріс торік в Україні на 15%

Казна та Політика
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Оборот роздрібної торгівлі зріс торік в Україні на 15%
Оборот роздрібної торгівлі зріс торік в Україні на 15%
У 2023 році товарооборот роздрібної торгівлі становив 1,8 трлн грн, що на 15,4% більше, ніж роком раніше.
Про це свідчать оприлюднені Державною службою статистики дані.
Так, за підсумками 2023 року оборот роздрібної торгівлі в Україні сягнув 1 821 931,2 млн грн, що на 15,4% більше показника 2022 року.
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Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) становив 1 226 748,4 млн грн, що на 11,7% більше роком раніше.
Станом на кінець 2023 року в Україні працювало 18 134 об'єктів усієї галузі роздрібної торгівлі, що на 4% більше у порівнянні з 2022 роком.
Нагадаємо, сума прямих збитків в сфері роздрібної торгівлі упродовж 2022−2023 років внаслідок війни на території України становить $2,42 млрд.
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Попри війну, роздрібні оператори не зупиняють розвиток своїх мереж. Якщо в 2022 році через окупацію та руйнування кількість роздрібних торговельних точок знизилась на 18%, то в 2023 році відбулось зростання на 12%.
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За матеріалами:
Укрінформ
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