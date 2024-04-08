Оборот роздрібної торгівлі зріс торік в Україні на 15% — Finance.ua

Оборот роздрібної торгівлі зріс торік в Україні на 15% Сьогодні 12:40 — Казна та Політика

Оборот роздрібної торгівлі зріс торік в Україні на 15%

У 2023 році товарооборот роздрібної торгівлі становив 1,8 трлн грн, що на 15,4% більше, ніж роком раніше.

Про це свідчать оприлюднені Державною службою статистики дані.

Так, за підсумками 2023 року оборот роздрібної торгівлі в Україні сягнув 1 821 931,2 млн грн, що на 15,4% більше показника 2022 року.

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Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) становив 1 226 748,4 млн грн, що на 11,7% більше роком раніше.

Станом на кінець 2023 року в Україні працювало 18 134 об'єктів усієї галузі роздрібної торгівлі, що на 4% більше у порівнянні з 2022 роком.

Нагадаємо, сума прямих збитків в сфері роздрібної торгівлі упродовж 2022−2023 років внаслідок війни на території України становить $2,42 млрд.

Попри війну, роздрібні оператори не зупиняють розвиток своїх мереж. Якщо в 2022 році через окупацію та руйнування кількість роздрібних торговельних точок знизилась на 18%, то в 2023 році відбулось зростання на 12%.

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Укрінформ За матеріалами:

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