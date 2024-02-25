Онлайн-торгівля відновлюється: які товари найбільше купували у 2023 році — дослідження — Finance.ua

Онлайн-торгівля відновлюється: які товари найбільше купували у 2023 році — дослідження Сьогодні 20:10 — Особисті фінанси

Онлайн-торгівля відновлюється: які товари найбільше купували у 2023 році — дослідження

Після падіння ринку, спричиненого повномасштабним вторгненням 2022 році, онлайн-торгівлі в Україні довелося пристосовуватися до нових реалій та перебудовувати бізнес. А вже у 2023 році - відновлювати позиції. Це вдалося зробити багатьом підприємцям, однак не всім.

Про це пише Forbes, посилаючись на дослідження Promodo.

Зазначається, що минулого року онлайн-продажі продуктів та алкоголю зайняли першу сходинку у динамічному розвитку, а лідером з відновлення дохідної частини стала електроніка.

«Якщо у 2022-му гравці з усіх ніш не ризикували вкладати рекламні бюджети на рівні з 2021-м, то торік це стало необхідністю», — повідомляє керівниця відділу досліджень і стратегії Promodo Юлія Яценко.

Прорив року в онлайн-продажах

Серед продажів в інтернеті лідером стала категорія продуктів та алкоголю. Збільшення за рівнем доларового доходу склало в середньому 65%, порівнюючи з показниками 2021-го. Гривневі показники ще вищі: +85%. Проте необхідно врахувати той факт, що активний перехід в онлайн нішеві ритейлери почали ще з 2022-го і зростали поступово.

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«Категорія розігналася. Прогнозуємо, що у 2024 році кількість гравців у цій ніші буде зростати. Відповідно зростатиме й вартість кліку, яка торік була меншою на 56% від показників 2021-го», — розповідає Яценко.

Інфографіка: Promodo

Середній чек у доларах, якщо порівнювати із 2021 роком, просів на 10%. Це показує, що покупці, які прийшли або перейшли в онлайн, обирають дешевшу корзину або замовляють часто і на невеликий чек.

Перевершила показники 2021-го й сфера електроніки. У 2023 році дохід у гривні збільшився на 17%, у доларах — на 2%. Зростання у цій категорії розпочалося з третього кварталу.

Інфографіка: Promodo

Однак у листопаді, в період «чорної пʼятниці», дохід у доларах був на 7% нижчим, ніж у 2021-му.

Категорія зоотоварів відчутно виросла в онлайні ще у 2022 році та зберегла динаміку зростання у 2023-му. А ось категорія одягу та взуття ще не досягла показників 2021-го, проте динамічно розвивається.

Інфографіка: Promodo

Падає рік до року категорія дитячих товарів. Яценко прогнозує, що ця ніша у найближчій перспективі зростати не буде. Дохід гравців з цієї категорії минулого року просів у доларах на 41%, у гривні - на 27%.

Інфографіка: Promodo

Ніша почала оживати лише з липня 2023 року, але не досягла показників 2021-го навіть у гривні. За оцінкою Яценко, через вимушену міграцію та депопуляцію ця категорія є найбільш песимістичною в українському онлайні.

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