Фінкомпанії мають оприлюднити онлайн-калькулятори кредитних ставок — Finance.ua
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Фінкомпанії мають оприлюднити онлайн-калькулятори кредитних ставок

Кредит&Депозит
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Фінкомпанії мають оприлюднити онлайн-калькулятори кредитних ставок
Фінкомпанії мають оприлюднити онлайн-калькулятори кредитних ставок
З 1 січня 2024 року діють нові правила розкриття істотних характеристик послуги з надання споживчого кредиту в рекламному макеті.
Небанківські фінансові установи, які відповідно до законодавства мають право надавати споживчі кредити, зобов’язані забезпечити розміщення та функціонування калькуляторів загальних витрат за послугою з надання споживчого кредиту на власних вебсайтах з 1 січня 2024 року.
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Для ефективного інформування споживача на переддоговірному етапі істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту мають розкриватися разом з іншими умовами кредиту, а не приховуватися на вебсторінках та в розділах, не пов’язаних із послугою.
Така ж умова стосується й попереджень споживача про можливі для нього наслідки в разі користування такою фінансовою послугою або невиконання споживачем обов’язків згідно з договором про споживчий кредит.
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У разі розміщення інформації про послугу споживчого кредитування на вебсайтах, які не є власними вебсайтами фінансової установи, кредитодавець забезпечує розміщення разом із рекламною інформацією гіперпосилань на власний вебсайт, де розкрито такі істотні характеристики та попередження щодо послуги з надання споживчого кредиту.
До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10−20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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За матеріалами:
Фінансовий клуб
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