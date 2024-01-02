Фінкомпанії мають оприлюднити онлайн-калькулятори кредитних ставок — Finance.ua

Фінкомпанії мають оприлюднити онлайн-калькулятори кредитних ставок Сьогодні 11:00 — Кредит&Депозит

Фінкомпанії мають оприлюднити онлайн-калькулятори кредитних ставок

З 1 січня 2024 року діють нові правила розкриття істотних характеристик послуги з надання споживчого кредиту в рекламному макеті.

Небанківські фінансові установи, які відповідно до законодавства мають право надавати споживчі кредити, зобов’язані забезпечити розміщення та функціонування калькуляторів загальних витрат за послугою з надання споживчого кредиту на власних вебсайтах з 1 січня 2024 року.

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Для ефективного інформування споживача на переддоговірному етапі істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту мають розкриватися разом з іншими умовами кредиту, а не приховуватися на вебсторінках та в розділах, не пов’язаних із послугою.

Така ж умова стосується й попереджень споживача про можливі для нього наслідки в разі користування такою фінансовою послугою або невиконання споживачем обов’язків згідно з договором про споживчий кредит.

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У разі розміщення інформації про послугу споживчого кредитування на вебсайтах, які не є власними вебсайтами фінансової установи, кредитодавець забезпечує розміщення разом із рекламною інформацією гіперпосилань на власний вебсайт, де розкрито такі істотні характеристики та попередження щодо послуги з надання споживчого кредиту.

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