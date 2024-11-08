Обмінюйте крипту за найкращим курсом: зручний сервіс вже на Finance.ua Сьогодні 10:15 — Криптовалюта

Обмінюйте крипту за найкращим курсом: зручний сервіс вже на Finance.ua

Finance.ua запустив послугу «Обмін криптовалют».

Зараз на нашому сайті в розділі Криптовалюта можна не тільки стежити за курсом монет, але проводити обмін.

Все дуже просто. Не виходячи зі сторінки, ви зможете перевірити курс обміну між валютами в різних криптообмінниках. Потім обрати криптообмінник з вигідним для вас курсом, перейти за посиланням і провести онлайн обмін.

На нашому сайті представлені лише надійні сервіси, що гарантують безпеку обміну, а сам процес пройде швидко та без зайвих затримок.

Нагадаємо, 6 листопада криптовалюта Bitcoin, яку кандидат в президенти США Дональд Трамп обіцяв легалізувати, зросла більш ніж на 9% оновивши історичний рекорд в 74 тисячі доларів.

Як свідчать дані звіту Chainalysis, Україна посіла друге місце у Східній Європі за обсягом вартості отриманих криптоактивів із показником понад $100 млрд. Згідно зі звітом, Східна Європа є четвертим за величиною крипторинком у світі. Частка цього регіону становить 11%.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.