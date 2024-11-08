Обмінюйте крипту за найкращим курсом: зручний сервіс вже на Finance.ua
Finance.ua запустив послугу «Обмін криптовалют».
Зараз на нашому сайті в розділі Криптовалюта можна не тільки стежити за курсом монет, але проводити обмін.
Все дуже просто. Не виходячи зі сторінки, ви зможете перевірити курс обміну між валютами в різних криптообмінниках. Потім обрати криптообмінник з вигідним для вас курсом, перейти за посиланням і провести онлайн обмін.
На нашому сайті представлені лише надійні сервіси, що гарантують безпеку обміну, а сам процес пройде швидко та без зайвих затримок.
Нагадаємо, 6 листопада криптовалюта Bitcoin, яку кандидат в президенти США Дональд Трамп обіцяв легалізувати, зросла більш ніж на 9% оновивши історичний рекорд в 74 тисячі доларів.
Як свідчать дані звіту Chainalysis, Україна посіла друге місце у Східній Європі за обсягом вартості отриманих криптоактивів із показником понад $100 млрд. Згідно зі звітом, Східна Європа є четвертим за величиною крипторинком у світі. Частка цього регіону становить 11%.
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