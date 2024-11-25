Обмінники сплатили вже 577 млн грн податків з початку року — Finance.ua

Обмінники сплатили вже 577 млн грн податків з початку року Сьогодні 10:15 — Фондовий ринок

Обмінники сплатили вже 577 млн грн податків з початку року

За три квартали 2024 року пункти обміну іноземних валют задекларували авансових внесків на суму 577,2 млн грн. За результатами декларування за відповідний період 2023 року ця сума складала 212,7 млн грн, тобто на 63% більше.

Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

Протягом 2024 року вже сплачено до бюджету 655,5 млн грн авансових внесків з податку на прибуток (охоплює сплату декларування 4 кв. 2023р., що припадає на 2024 рік).

Станом на 1 листопада до Реєстру пунктів обміну включено 3 740 обмінника по 57 юридичних особах.

Нагадаємо, у 2023 році до бюджетів різних рівнів надійшло 383,7 млн грн платежів від пунктів обміну валют. Станом на 1 лютого 2024 року в Реєстрі пунктів обміну валют значився 3851 обмінник.

Які податки сплачують обмінники

У 2022 році Верховна Рада ухвалила закон, яким ввела обов’язок зі сплати фіксованої суми авансового внеску з податку на прибуток підприємств за кожний пункт обміну валют. Зміни набули чинності 1 січня 2023 року.

Внесок повинен робитись щомісячно небанківською фінансовою установою (фінкомпанією) за кожний структурний підрозділ у розмірі 3 мінімальних зарплат, встановлених на 1 січня календарного року.

У регуляторі зазначали, що обмінні пункти, ймовірно, ухиляються від сплати податків, оскільки надходження від їх діяльності надто малі порівняно з доходами.

Також 29 липня 2022 року Нацбанк заборонив обмінникам розміщувати дані про курси валют на вулицях.

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