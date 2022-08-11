Обмінники обкладуть новим податком — Finance.ua

Обмінники обкладуть новим податком Вчора 16:00 — Особисті фінанси

Обмінники обкладуть новим податком

У парламенті зареєстрували законопроєкт щодо запровадження авансового внеску з податку на прибуток пунктів обміну валют.

Про це заявив голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у своєму Telegram-каналі.

«Зареєстрував у парламенті ініційований НБУ законопроєкт про введення авансового внеску з податку на прибуток підприємств за структурні підрозділи небанківських фінансових установ, які здійснюють торгівлю валютними цінностями у готівковій формі», — написав Гетманцев.

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За його словами, у разі підтримки законопроєкту парламентом бюджет щомісячно отримуватиме фіксовану суму у розмірі 3 мінімальних зарплат за кожен пункт обміну. Щорічні надходження становитимуть близько мільярда гривень.

Депутат зазначив, що у 2021 році обмінники заплатили податок на прибуток лише 7 млн грн. Надходження до бюджету з одного пункту обміну становили близько 1700 грн на рік.

«Значна частина грошей в обмінниках пройшла повз армію, пенсіонерів і переселенців до кишень власників обмінників», — наголосив Гетманцев.

Наразі під час війни в Україні працює близько 4 тисяч пунктів обміну валют.

«Обмін валют завжди вважався одним із найбільш прибуткових бізнесів, особливо в кризові часи, пов’язані з об’єктивним або штучним коливанням курсу гривні», — додав він.

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