Обмінники обкладуть новим податком — Finance.ua

Обмінники обкладуть новим податком
У парламенті зареєстрували законопроєкт щодо запровадження авансового внеску з податку на прибуток пунктів обміну валют.
Про це заявив голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у своєму Telegram-каналі.
«Зареєстрував у парламенті ініційований НБУ законопроєкт про введення авансового внеску з податку на прибуток підприємств за структурні підрозділи небанківських фінансових установ, які здійснюють торгівлю валютними цінностями у готівковій формі», — написав Гетманцев.
За його словами, у разі підтримки законопроєкту парламентом бюджет щомісячно отримуватиме фіксовану суму у розмірі 3 мінімальних зарплат за кожен пункт обміну. Щорічні надходження становитимуть близько мільярда гривень.
Депутат зазначив, що у 2021 році обмінники заплатили податок на прибуток лише 7 млн грн. Надходження до бюджету з одного пункту обміну становили близько 1700 грн на рік.
«Значна частина грошей в обмінниках пройшла повз армію, пенсіонерів і переселенців до кишень власників обмінників», — наголосив Гетманцев.
Наразі під час війни в Україні працює близько 4 тисяч пунктів обміну валют.
«Обмін валют завжди вважався одним із найбільш прибуткових бізнесів, особливо в кризові часи, пов’язані з об’єктивним або штучним коливанням курсу гривні», — додав він.
Валютні обмінники змусять працювати по-іншому
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