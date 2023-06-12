Обмін лише з комісією: які долари не приймають обмінники в Україні — Finance.ua

Обмін лише з комісією: які долари не приймають обмінники в Україні Сьогодні 10:01 — Валюта

Обмін лише з комісією: які долари не приймають обмінники в Україні

Якийсь час тому обмінні пункти встановили складну градацію вартості доларових купюр. Тож тепер без втрат можна здати лише купюри нового зразка (2009−2017 року випуску), які валютники між собою називають синіми доларами.

За твердженням співрозмовника Finance.ua, саме ці купюри найбільш захищені від підробок і мають найбільший попит у його клієнтів.

Всі інші купюри приймаються із дисконтом. Чим старша купюра (що далі рік випуску), тим менше за такі долари дадуть грошей. Наприклад, купюра 2006 року випуску (він же «білий долар»), залежно від поточного попиту, коштуватиме на 3−5 (а іноді й 7−8) гривень дешевше, ніж нова «сотка». Ще менше вам дадуть за долари 1999−2003 років випуску.

Але найгірша ситуація із прийомом доларів 1996 року випуску — тими, з яких і розпочалася ця історія.

Саме в 1996 році були вперше випущені доларові купюри «з великими портретами» — ще один вираз із ужитку валютників. Перший випуск доларових купюр нового зразка мав небагато ступенів захисту. Його, як вважається, підробити найлегше. Не дивно, що фальшивомонетники з різних країн буквально змагаються, хто краще надрукує такі купюри.

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До речі, за твердженням нашого співрозмовника, далеко не всі детектори валюти можуть відрізнити справжню купюру 1996 року від якісної фальшивки. Саме тому купюри 1996 випуску так не люблять ні в банках, ні в обмінних пунктах.

І якщо банківські відділення оснащені відповідною технікою для перевірки справжності доларових та євро купюр, то обмінники пішли простішим шляхом: вони або просто відмовляються брати подібні купюри, або ж відлякують клієнтів високою комісією. Цілком резонно розраховуючи, що ті самі підуть до найближчого відділення банку, і одним головним болем стане менше.

Насправді прийом доларів із комісією (ця операція називається «прийняти на інкасо». — Ред.) здійснювався деякими банками вже досить давно. З комісією приймалися надірвані, змальовані ручкою, забруднені фарбою та жирними плямами, а також старі (зношені) купюри, які частково втратили платоспроможність.

Вартість такої операції для клієнта залежно від банку коливалася від 5% до 10% і залежала від того, який відсоток брали банки, які вивозили зношений долар у США.

Як поінформував Finance.ua керівник валютного департаменту одного з комерційних банків, для них вартість інкасо становила від 1% до 3% залежно від ступеня зношеності та стану купюри. На вивезенні «некондиційних» купюр спеціалізувалися Укрексімбанк та Райффайзен Банк

Звідки ж почався поділ на «синій» та «білий» долар і як на це реагують офіційні особи в Україні - читайте у нашій статті за посиланням нижче. 👇🏻

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