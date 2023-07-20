Обмеження ставок за мікрокредитами: чи стануть кредити доступнішими — Finance.ua

Обмеження ставок за мікрокредитами: чи стануть кредити доступнішими Сьогодні 11:05 — Кредит&Депозит

Обмеження ставок за мікрокредитами: чи стануть кредити доступнішими

Народні депутати ініціювали законопроєкт № 9422, який покликаний удосконалити регулювання ринку фінансових послуг. За словами голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, документ передбачає:

обмеження денної процентної ставки за споживчим кредитом до 1% в день від загального розміру кредиту;

заборона кредитодавцю та новому кредитору вимагати від клієнтів будь-які платежі, не зазначені в договорі про споживчий кредит;

заборона зазначати в договорі про споживчий кредит умову про продовження в односторонньому порядку строку користування кредитом (це має здійснюватися виключно шляхом укладення додаткового договору за домовленістю сторін);

зобов’язання кредитодавця передавати інформацію щодо всіх споживчих кредитів незалежно від суми кредиту до бюро кредитних історій.

Гетманцев пояснює, що необхідність такого законопроєкту виникла через надвисокі ціни на ринку: денна номінальна ставка за мікрокредитами може сягати 5% на день, а середня номінальна річна процентна ставка — понад 1000% річних.

Чи стануть кредити доступнішими?

«Така законодавча ініціатива не нова. Декілька років назад вже були розмови про врегулювання денної процентної ставки. Потім почався COVID-19 і питання стало не на часі. Після початку повномасштабної війни й окупацію майже 20% країни населення вмить стали жити бідніше, я би сказав, навіть виживати. Тому, на мою думку, було ухвалено рішення про врегулювання процентної ставки для зменшення фінансового навантаження на клієнта», — стверджує начальник юридичного відділу ТОВ «СОС кредит» Максим Ткаченко.

Водночас він нагадує, що майже всі фінансові компанії та банки з початком повномасштабної війни пішли назустріч клієнтам та або зробили реструктуризацію кредитів, виданих до 24-го лютого 2022 року, або частково чи повністю списали борги за даними кредитами.

«Тому, зважаючи на ставлення ринку до клієнтів, можу сказати, напевно даний законопроєкт є трохи передчасним та таким, що потребує дискусії та діалогу, який зараз якраз і відбувається», — каже експерт.

Обмеження максимальної ставки по мікрокредитах, на переконання CEO «Авентус Україна» (компанія відома на ринку під брендом CreditPlus. — Ред.) Володимира Довгаля, матиме суттєвий вплив на ринок:

«Для деяких категорій клієнтів кредити стануть дешевшими, але водночас, отримати мікрокредит стане важче, адже компанії будуть детальніше аналізувати позичальників».

Водночас за його словами, зараз важко прогнозувати фінальні наслідки ухвалення законопроєкту.

«Максимальна ставка по кредиту — це лише один аспект мікрокредитування. Є дуже багато різних факторів, серед яких інші регуляторні обмеження та можливе посилення захисту прав кредиторів. Але з впевненістю можна сказати, що компаніям доведеться докорінно змінювати свої бізнес-моделі, щоб вижити в нових умовах», — каже CEO «Авентус Україна».

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На думку начальника юридичного відділу ТОВ «СОС кредит» Максима Ткаченка, ринок готовий змінюватись та вкладати сили в нові цікаві продукти, нові технології та бути драйвером цифрових змін.

«Але для цього потрібен час і трохи можливостей, які може надати держава. А саме — допомогти небанківському фінансовому ринку з роботою у сфері стягнення заборгованості з клієнтів, де можливо трохи спростити подачу позовних заяв до суду або допомогти з розробкою додаткових стимулів та важелів для позасудового врегулювання заборгованості та вибудувати стабільний, сильний ринок небанківського фінансового сектору», — прокоментував він.

Детальніше про майбутні зміни ринку мікрокредитування читайте у статті за посиланням:

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