Частка непрацюючих кредитів за I квартал скоротилася на 10,7 млрд грн: дані Нацбанку — Finance.ua

Частка непрацюючих кредитів за I квартал скоротилася на 10,7 млрд грн: дані Нацбанку Сьогодні 08:17 — Кредит&Депозит

Частка непрацюючих кредитів за I квартал скоротилася на 10,7 млрд грн: дані Нацбанку

Частка непрацюючих кредитів у банківському секторі продовжує зменшуватися. За даними Національного банку України, станом на 1 квітня 2025 року, відбулося скорочення до 28,6% або на 1,7 відсоткових пункта порівняно з показником на початок року.

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Зазначається, що обсяг NPL у першому кварталі зменшився на 10,7 млрд грн до 382,6 млрд грн, або на 2,7%.

Тенденція його поступового зменшення триває з початку 2023 року.

Ключові чинники скорочення частки NPL:

списання корпоративних та роздрібних непрацюючих кредитів. Частка NPL фізичних осіб за І квартал знизилася на 1,2 в. п. до рівня 14,3%, бізнесу — на 1,9 в. п. до 37%;

подальше нарощення банками обсягів гривневих кредитів високої якості. Обсяг валових кредитів у банках за І квартал зріс на 40,7 млрд грн, або на 3,1%.

Скорочення частки NPL зафіксовано в усіх групах банків:

у приватних українських банках — до 10%;

у банках з іноземним капіталом — до 10,2%;

у державних банках — до 41,1%.

«Без урахування боргів колишніх власників АТ КБ „ПриватБанк“ та старих боргів до оздоровлення банківської системи під час кризи 2015−2017 років частка NPL станом на 01 квітня 2025 року становить 23,2% у державних банках та 17,1% - загалом у банківській системі», — йдеться у повідомленні НБУ.

Нагадаємо, бізнес у квітні дещо послабив оцінки власної економічної діяльності до рівня, близького до нейтрального. Минулого місяця Індекс очікувань ділової активності становив 49,4 порівняно з 51,8 у березні 2025 року (у квітні 2024 року — 52,3).

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