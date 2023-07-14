Рада з четвертої спроби змінила правила роботи кредитних спілок — Finance.ua

Рада з четвертої спроби змінила правила роботи кредитних спілок Сьогодні 15:38 — Кредит&Депозит

Рада з четвертої спроби змінила правила роботи кредитних спілок

Верховна Рада ухвалила закон «Про кредитні спілки». Документ розширює перелік послуг, які надаються спілками, удосконалює систему управління спілками, встановлює вимоги до структури капіталу.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його інформацією, законопроект № 5125 підтримали 258 депутатів.

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«Розірвали зачароване коло: перша спроба прийняти — загорівся пульт для голосування (у березні 2021 року, — ред.), друга спроба — почалася повномасштабна війна, третя спроба — оголосили повітряну тривогу», — написав він.

Що передбачає нове законодавство

Законом кредитним спілкам дозволяється надавати такі фінансові послуги, як обмін валют та окремі види платіжних послуг.

Документ підвищує рівень капіталізації та стресостійкості кредитних спілок для зміцнення надійності сектору та довіри до нього споживачів.



Запроваджується ризик-орієнтований підхід до нагляду, впроваджується система завчасного попередження ризиків для швидкого реагування на можливі проблеми в діяльності кредитної спілки.



Також кандидатів на посади керівників кредитної спілки має погоджувати Національний банк України.

Крім того, НБУ надають право вимагати заміни будь-кого з керівників, головного ризик-менеджера та головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту, якщо їх професійна придатність та/або ділова репутація не відповідають встановленим нацрегулятором вимогам.



Нагадаємо, регулятором діяльності кредитних спілок в Україні є Національний банку. За даними НБУ, станом на 31 березня в країні діяло 157 кредитних спілок.

Кредити можуть бути потрібні в різних ситуаціях, коли людина потребує фінансової підтримки для розв’язання фінансових проблем. Через повномасштабну війну чимало українців залишилися без роботи та зарплати. Саме у такі моменти громадян виручають кредити.

Ми вирішили зібрати ключових представників фінансової спільноти України та запитати у них — що відбувалося і відбувається на ринку кредитування? Які тенденції там панують і до чого готуватися бізнесу та громадянам? Про все це дізнавайтеся на Ukrainian Credit Conference (UCC). Реєстрація за посиланням нижче:

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