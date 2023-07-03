Зеленський підписав закони, які спростять погашення кредитів постраждалим від війни українцям — Finance.ua

Зеленський підписав закони, які спростять погашення кредитів постраждалим від війни українцям Сьогодні 11:30 — Кредит&Депозит

Зеленський підписав закони, які спростять погашення кредитів постраждалим від війни українцям

Володимир Зеленський, президент України, підписав ухвалені Верховною Радою закони № 9051 та № 9052, котрі запроваджують обов’язкову реструктуризацію споживчих кредитів для людей з територій, охоплених війною.

Про це свідчать дані на сайті Ради.

Законопроект № 9051 пропонує на період воєнного стану і протягом 30 днів після нього передбачити обов’язкову реструктуризацію споживчих кредитів для громадян, котрі перебувають на обліку як внутрішньо переміщені особи, постійно проживають або виїхали з території, на якій ведуться (велися) бойові дії або котра окупована рф, та не мають простроченої заборгованості станом на 24 лютого 2022 року.

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Зазвичай сплата цих процентів особами, що проживають або покинули особливо уражені війною території є надмірною або неможливою для споживачів, що опинились в тяжких обставинах, — наголошується в пояснювальній записці законопроекту.

Законопроєкт № 9052 передбачає внесення змін до п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу щодо особливостей нарахування відсотків за споживчими кредитами під час воєнного стану.

За ці законопроекти парламент проголосував 10 червня.

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